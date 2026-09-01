Торпедо М - Велес 17 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Велес, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|3 : 3 5 : 6
|23.07.2017
|Кубок России
|1/128 финала
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|11
|28
| 2
Повышение
|Сочи
|11
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Велес
|11
|22
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|10
|21
|5
|Торпедо М
|10
|19
|6
|Урал
|10
|19
|7
|Уфа
|10
|17
|8
|Шинник
|10
|15
|9
|Ротор
|11
|14
|10
|Енисей
|11
|13
|11
|Арсенал Т
|12
|13
|12
|Нефтехимик
|11
|12
|13
|Волга Ул
|10
|11
|14
|Ленинградец
|10
|10
|15
|Челябинск
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|11
|7
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|11
|6
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|10
|4