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Торпедо М - Велес 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 12-й тур
Торпедо М
Велес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Велес, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Велес
Москва
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Торпедо М3 : 0Велес
07.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Торпедо М1 : 0Велес
17.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Велес3 : 5Торпедо М
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Торпедо М0 : 1Велес
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Велес0 : 5Торпедо М
21.08.2019 Кубок России 1/32 финала Велес3 : 3 5 : 6Торпедо М
23.07.2017 Кубок России 1/128 финала Велес0 : 1Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1128
2
Повышение
Сочи1122
3
Плей-офф за повышение
Велес1122
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1021
5 Торпедо М1019
6 Урал1019
7 Уфа1017
8 Шинник1015
9 Ротор1114
10 Енисей1113
11 Арсенал Т1213
12 Нефтехимик1112
13 Волга Ул1011
14 Ленинградец1010
15 Челябинск108
16
Зона вылета
Текстильщик117
17
Зона вылета
КАМАЗ116
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск104
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торпедо М
0%
Ничья
0%
Велес
0%

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