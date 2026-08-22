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Кристал Пэлас - Лех П 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
17 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Кристал Пэлас
Лех П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лех П, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Лех П
Познань, Польша
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
12.09.2026Англия — Премьер-лига4-й турКристал Пэлас2 : 3
08.09.2026Англия — Кубок лиги1/16 финалаКристал Пэлас3 : 0
05.09.2026Англия — Премьер-лига3-й тур2 : 3Кристал Пэлас
28.08.2026Англия — Премьер-лига2-й турКристал Пэлас1 : 4
22.08.2026Англия — Премьер-лига1-й тур2 : 0Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Спарта П13
2
1/8 финала
Омония13
3
1/8 финала
Виктория Пльзень00
4
1/8 финала
Ференцварош00
5
1/8 финала
Андерлехт00
6
1/8 финала
Бенфика00
7
1/8 финала
Бешикташ00
8
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
9
Плей-офф
Ягеллония00
10
Плей-офф
Лех П00
11
Плей-офф
Лиллестрем00
12
Плей-офф
ОФИ00
13
Плей-офф
Целе00
14
Плей-офф
Юнион00
15
Плей-офф
Байер00
16
Плей-офф
Хоффенхайм00
17
Плей-офф
НЕК Неймеген00
18
Плей-офф
Сандерленд00
19
Плей-офф
Реал Сосьедад00
20
Плей-офф
Милан00
21
Плей-офф
Марсель00
22
Плей-офф
Левски00
23
Плей-офф
Олимпиакос00
24
Плей-офф
Борнмут00
25 Лион00
26 Хапоэль Б-Ш00
27 Кристал Пэлас00
28 Ренн00
29 Ювентус00
30 Селтик00
31 Штурм00
32 Динамо З00
33 АЗ Алкмар00
34 Торринсе00
35 Сельта10
36 Арарат-Армения10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Кристал Пэлас
100%
Ничья
0%
Лех П
0%

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