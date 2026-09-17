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Тобол - Елимай 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 27-й тур
Тобол
Елимай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Елимай, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Елимай
Семей
История личных встреч
04.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Елимай1 : 0Тобол
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Елимай2 : 3Тобол
30.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Тобол1 : 1Елимай
15.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Елимай2 : 1Тобол
06.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 2-й тур Тобол4 : 2Елимай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2558
2
Лига конференций
Кайрат2557
3
Лига конференций
Астана2445
4 Окжетпес2542
5 Актобе2541
6 Елимай2435
7 Тобол2534
8 Женис2532
9 Улытау2531
10 Каспий2526
11 Кызыл-Жар2524
12 Атырау2423
13 Иртыш П2423
14 Кайсар2523
15
Зона вылета
Алтай2523
16
Зона вылета
Жетысу2522
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Тобол
0%
Ничья
0%
Елимай
0%

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