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Астана - Кайрат 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 27-й тур
Астана
Кайрат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Кайрат, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
05.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Кайрат4 : 0Астана
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Кайрат1 : 1Астана
02.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Астана1 : 1Кайрат
01.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Кайрат0 : 1Астана
29.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Астана1 : 3Кайрат
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайрат1 : 0Астана
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Астана0 : 3Кайрат
15.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кайрат0 : 4Астана
14.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Астана6 : 0Кайрат
24.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Кайрат1 : 0Астана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2558
2
Лига конференций
Кайрат2557
3
Лига конференций
Астана2445
4 Окжетпес2542
5 Актобе2541
6 Елимай2435
7 Тобол2534
8 Женис2532
9 Улытау2531
10 Каспий2526
11 Кызыл-Жар2524
12 Атырау2423
13 Иртыш П2423
14 Кайсар2523
15
Зона вылета
Алтай2523
16
Зона вылета
Жетысу2522
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Астана
0%
Ничья
100%
Кайрат
0%

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