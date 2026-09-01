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Атырау - Ордабасы 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 27-й тур
Атырау
Ордабасы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Ордабасы, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
04.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Ордабасы1 : 1Атырау
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Ордабасы2 : 2Атырау
03.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Атырау1 : 2Ордабасы
15.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Ордабасы1 : 0Атырау
06.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 2-й тур Атырау1 : 1Ордабасы
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Атырау1 : 1Ордабасы
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Ордабасы2 : 1Атырау
01.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Ордабасы2 : 0Атырау
01.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Атырау2 : 1Ордабасы
16.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Ордабасы2 : 1Атырау
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2558
2
Лига конференций
Кайрат2557
3
Лига конференций
Астана2445
4 Окжетпес2542
5 Актобе2541
6 Елимай2435
7 Тобол2534
8 Женис2532
9 Улытау2531
10 Каспий2526
11 Кызыл-Жар2524
12 Атырау2423
13 Иртыш П2423
14 Кайсар2523
15
Зона вылета
Алтай2523
16
Зона вылета
Жетысу2522
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Атырау
0%
Ничья
0%
Ордабасы
0%

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