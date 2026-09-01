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Сочи - СКА-Хабаровск 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 12-й тур
Сочи
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - СКА-Хабаровск, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Михаил Николаевич Семёнов
История личных встреч
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Сочи
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Сочи1 : 2СКА-Хабаровск
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) СКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2Сочи
24.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Сочи2 : 0СКА-Хабаровск
08.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур СКА-Хабаровск2 : 2Сочи
25.10.2017 Кубок России 1/8 финала СКА-Хабаровск2 : 0Сочи
18.02.2017 Кубок ФНЛ Группа C. 3-й тур Сочи1 : 1СКА-Хабаровск
11.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Сочи1 : 2СКА-Хабаровск
19.10.2014 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Сочи
17.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1128
2
Повышение
Сочи1122
3
Плей-офф за повышение
Велес1122
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1021
5 Торпедо М1019
6 Урал1019
7 Ротор1217
8 Уфа1017
9 Шинник1015
10 Енисей1113
11 Арсенал Т1213
12 Нефтехимик1112
13 Волга Ул1011
14 Ленинградец1010
15 Челябинск108
16
Зона вылета
Текстильщик127
17
Зона вылета
КАМАЗ116
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск104
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сочи
0%
Ничья
0%
СКА-Хабаровск
0%

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