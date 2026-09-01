Сочи - СКА-Хабаровск 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - СКА-Хабаровск, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Игорь Витальевич Осинькин
|Михаил Николаевич Семёнов
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 2
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 2
|24.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 0
|08.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2017
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0
|18.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|11.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|1 : 2
|19.10.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 1
|17.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|11
|28
| 2
Повышение
|Сочи
|11
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Велес
|11
|22
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|10
|21
|5
|Торпедо М
|10
|19
|6
|Урал
|10
|19
|7
|Ротор
|12
|17
|8
|Уфа
|10
|17
|9
|Шинник
|10
|15
|10
|Енисей
|11
|13
|11
|Арсенал Т
|12
|13
|12
|Нефтехимик
|11
|12
|13
|Волга Ул
|10
|11
|14
|Ленинградец
|10
|10
|15
|Челябинск
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|11
|6
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|10
|4