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Волга Ул - Спартак Кс 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 12-й тур
Волга Ул
Спартак Кс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Спартак Кс, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Роман Анатольевич Березовский
История личных встреч
28.03.2026 Россия — Лига Pari 26-й тур Волга Ул1 : 0Спартак Кс
29.09.2025 Россия — Лига Pari 12-й тур Спартак Кс1 : 1Волга Ул
04.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 11-й тур Спартак Кс1 : 1Волга Ул
16.03.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 3-й тур Волга Ул1 : 2Спартак Кс
11.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Серебро. 2-й этап. 13-й тур Волга Ул0 : 1Спартак Кс
30.03.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Серебро. 2-й этап. 5-й тур Спартак Кс0 : 2Волга Ул
23.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 11-й тур Волга Ул0 : 0Спартак Кс
30.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 3-й тур Спартак Кс3 : 2Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1128
2
Повышение
Сочи1122
3
Плей-офф за повышение
Велес1122
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1021
5 Торпедо М1019
6 Урал1019
7 Ротор1217
8 Уфа1017
9 Шинник1015
10 Енисей1113
11 Арсенал Т1213
12 Нефтехимик1112
13 Волга Ул1011
14 Ленинградец1010
15 Челябинск108
16
Зона вылета
Текстильщик127
17
Зона вылета
КАМАЗ116
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск104
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Волга Ул
0%
Ничья
0%
Спартак Кс
100%

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