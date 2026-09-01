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Челябинск - Уфа 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 12-й тур
Челябинск
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Уфа, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
10.11.2025 Россия — Лига Pari 18-й тур Челябинск2 : 1Уфа
28.09.2025 Россия — Лига Pari 12-й тур Уфа0 : 0Челябинск
19.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур Челябинск0 : 0Уфа
07.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 7-й тур Уфа2 : 0Челябинск
05.06.2012 Второй дивизион - Урал-Поволжье 39-й тур Челябинск1 : 3Уфа
29.09.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 25-й тур Уфа2 : 1Челябинск
08.07.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 13-й тур Челябинск3 : 0Уфа
17.08.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 15-й тур Уфа0 : 2Челябинск
11.05.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 3-й тур Челябинск2 : 0Уфа
04.10.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 28-й тур Челябинск0 : 0Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1128
2
Повышение
Сочи1122
3
Плей-офф за повышение
Велес1122
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1021
5 Торпедо М1019
6 Урал1019
7 Ротор1217
8 Уфа1017
9 Шинник1015
10 Енисей1113
11 Арсенал Т1213
12 Нефтехимик1112
13 Волга Ул1011
14 Ленинградец1010
15 Челябинск108
16
Зона вылета
Текстильщик127
17
Зона вылета
КАМАЗ116
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск104
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Челябинск
0%
Ничья
0%
Уфа
0%

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