Челябинск - Уфа 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Уфа, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Роман Михайлович Пилипчук
|Омари Михайлович Тетрадзе
|10.11.2025
|Россия — Лига Pari
|18-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Россия — Лига Pari
|12-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 7-й тур
|2 : 0
|05.06.2012
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|39-й тур
|1 : 3
|29.09.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|25-й тур
|2 : 1
|08.07.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|13-й тур
|3 : 0
|17.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|15-й тур
|0 : 2
|11.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|3-й тур
|2 : 0
|04.10.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|28-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|11
|28
| 2
Повышение
|Сочи
|11
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Велес
|11
|22
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|10
|21
|5
|Торпедо М
|10
|19
|6
|Урал
|10
|19
|7
|Ротор
|12
|17
|8
|Уфа
|10
|17
|9
|Шинник
|10
|15
|10
|Енисей
|11
|13
|11
|Арсенал Т
|12
|13
|12
|Нефтехимик
|11
|12
|13
|Волга Ул
|10
|11
|14
|Ленинградец
|10
|10
|15
|Челябинск
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|11
|6
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|10
|4