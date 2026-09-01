МЛ Витебск - Арсенал Дз 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Арсенал Дз, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|17.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 3
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|21
|45
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|20
|41
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|20
|40
|4
|Динамо-Брест
|22
|37
|5
|Гомель
|22
|36
|6
|Неман
|21
|34
|7
|Минск
|22
|34
|8
|Витебск
|22
|33
|9
|Торпедо-БелАЗ
|21
|27
|10
|Славия-Мозырь
|21
|25
|11
|Барановичи
|22
|25
|12
|Арсенал Дз
|22
|23
|13
|БАТЭ
|21
|18
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|16
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|22
|11