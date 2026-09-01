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МЛ Витебск - Арсенал Дз 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
МЛ Витебск
Арсенал Дз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Арсенал Дз, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
17.05.2026 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Арсенал Дз0 : 3МЛ Витебск
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Арсенал Дз0 : 4МЛ Витебск
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур МЛ Витебск2 : 2Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2145
2
Лига конференций
МЛ Витебск2041
3
Лига конференций
Динамо Мн2040
4 Динамо-Брест2237
5 Гомель2236
6 Неман2134
7 Минск2234
8 Витебск2233
9 Торпедо-БелАЗ2127
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2225
12 Арсенал Дз2223
13 БАТЭ2118
14
Стыковая зона
Белшина2118
15
Зона вылета
Днепр М2216
16
Зона вылета
Нафтан2211
Кто победит?
1 голосов болельщиков
МЛ Витебск
100%
Ничья
0%
Арсенал Дз
0%

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