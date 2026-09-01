Черноморец - Оболонь-Бровар 18 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Оболонь-Бровар, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
|12.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|26.02.2024
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|26.03.2021
|Украина - Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Украина - Первая лига
|3-й тур
|2 : 3
|15.07.2020
|Украина - Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|14.09.2019
|Украина - Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|10.05.2012
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|31.10.2011
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|6
|15
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|6
|15
| 3
Лига конференций
|Карпаты
|6
|13
|4
|Динамо К
|5
|10
|5
|Металлист 1925
|5
|9
|6
|Эпицентр
|6
|8
|7
|ЛНЗ Черкассы
|6
|8
|8
|Заря
|6
|8
|9
|Буковина
|6
|7
|10
|Верес
|5
|5
|11
|Кривбасс
|5
|5
|12
|Левый Берег
|5
|4
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Колос
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|5
|2