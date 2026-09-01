00:50 ()
Свернуть список

Черноморец - Оболонь-Бровар 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
18 Сентября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Черноморец
Оболонь-Бровар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Оболонь-Бровар, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Одесса
Оболонь-Бровар
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
Украина Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
12.04.2025 Украина — Премьер-лига 24-й тур Оболонь-Бровар1 : 0Черноморец
04.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур Черноморец1 : 0Оболонь-Бровар
26.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур Оболонь-Бровар1 : 1Черноморец
12.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Черноморец2 : 0Оболонь-Бровар
26.03.2021 Украина - Первая лига 18-й тур Черноморец1 : 1Оболонь-Бровар
20.09.2020 Украина - Первая лига 3-й тур Оболонь-Бровар2 : 3Черноморец
15.07.2020 Украина - Первая лига 24-й тур Оболонь-Бровар1 : 0Черноморец
14.09.2019 Украина - Первая лига 9-й тур Черноморец0 : 1Оболонь-Бровар
10.05.2012 Украина - Премьер-лига 30-й тур Черноморец1 : 0Оболонь-Бровар
31.10.2011 Украина - Премьер-лига 15-й тур Оболонь-Бровар0 : 1Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье615
2
Лига конференций
Шахтёр615
3
Лига конференций
Карпаты613
4 Динамо К510
5 Металлист 192559
6 Эпицентр68
7 ЛНЗ Черкассы68
8 Заря68
9 Буковина67
10 Верес55
11 Кривбасс55
12 Левый Берег54
13
Стыковая зона
Черноморец54
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар63
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Черноморец
100%
Ничья
0%
Оболонь-Бровар
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close