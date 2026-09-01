Полесье - Кривбасс 18 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Кривбасс, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Руслан Петрович Ротань
|Патрик ван Леуэн
|14.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|13.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|6
|15
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|6
|15
| 3
Лига конференций
|Карпаты
|6
|13
|4
|Динамо К
|5
|10
|5
|Металлист 1925
|5
|9
|6
|Эпицентр
|6
|8
|7
|ЛНЗ Черкассы
|6
|8
|8
|Заря
|6
|8
|9
|Буковина
|6
|7
|10
|Верес
|5
|5
|11
|Кривбасс
|5
|5
|12
|Левый Берег
|5
|4
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Колос
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|5
|2