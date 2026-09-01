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Полесье - Кривбасс 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
18 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Полесье
Кривбасс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Кривбасс, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
14.03.2026 Украина — Премьер-лига 20-й тур Полесье2 : 0Кривбасс
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Кривбасс0 : 1Полесье
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Полесье1 : 1Кривбасс
30.11.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур Кривбасс3 : 1Полесье
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Полесье2 : 1Кривбасс
13.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Кривбасс0 : 1Полесье
06.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Полесье1 : 1Кривбасс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье615
2
Лига конференций
Шахтёр615
3
Лига конференций
Карпаты613
4 Динамо К510
5 Металлист 192559
6 Эпицентр68
7 ЛНЗ Черкассы68
8 Заря68
9 Буковина67
10 Верес55
11 Кривбасс55
12 Левый Берег54
13
Стыковая зона
Черноморец54
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар63
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Полесье
100%
Ничья
0%
Кривбасс
0%

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