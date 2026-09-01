Тоттенхэм - Астон Вилла 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Антонин Кински
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|23
|зщ
|Педро Порро
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|16
|пз
|Сандро Тонали
|22
|нп
|Омар Мармуш
|17
|нп
|Савиньо
|19
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|13
|зщ
|Маттео Руджери
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|8
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
|35
|пз
|Жоао Гомес
|11
|нп
|Николас Джексон
|Роберто де Дзерби
|Унаи Эмери
|03.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|16.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|01.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|7
| 6
Лига Европы
|Челси
|4
|7
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|4
|6
|8
|Ливерпуль
|4
|6
|9
|Эвертон
|4
|6
|10
|Ипсвич Таун
|4
|6
|11
|Ноттингем Форест
|4
|5
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|3
|16
|Кристал Пэлас
|4
|3
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0