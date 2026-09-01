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Тоттенхэм - Астон Вилла 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
19 Сентября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
31 Чехия вр Антонин Кински
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
3 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
23 Испания зщ Педро Порро
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
16 Италия пз Сандро Тонали
22 Египет нп Омар Мармуш
17 Бразилия нп Савиньо
19 Англия нп Доминик Соланке
1 Япония вр Дзион Судзуки
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
5 Англия зщ Тайрон Мингз
13 Италия зщ Маттео Руджери
2 Польша зщ Мэтти Кэш
8 Франция пз Бубакар Камара
7 Шотландия пз Джон Макгинн
10 Аргентина пз Эмилиано Буэндия
53 Англия пз Джордж Хеммингс
35 Бразилия пз Жоао Гомес
11 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
03.05.2026 Англия — Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла1 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла2 : 0Тоттенхэм Хотспур
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла2 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Астон Вилла
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Астон Вилла0 : 4Тоттенхэм Хотспур
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Астон Вилла2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.01.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал412
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
3
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед48
4
Лига чемпионов
Халл Сити48
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион47
6
Лига Европы
Челси47
7
Лига конференций
Брентфорд46
8 Ливерпуль46
9 Эвертон46
10 Ипсвич Таун46
11 Ноттингем Форест45
12 Ньюкасл Юнайтед45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Борнмут43
16 Кристал Пэлас43
17 Тоттенхэм Хотспур42
18
Зона вылета
Фулхэм41
19
Зона вылета
Астон Вилла41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Тоттенхэм
0%
Ничья
0%
Астон Вилла
0%

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