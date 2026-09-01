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Ньюкасл Юнайтед - Халл Сити 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
19 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
21 Чехия вр Лукаш Горничек
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
2 Англия зщ Валентино Ливраменто
67 Англия пз Льюис Майли
11 Англия пз Харви Барнс
9 ДР Конго пз Йоан Висса
14 Нидерланды пз Шон Стёр
28 Англия пз Джо Уиллок
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
19 Греция вр Константинос Цолакис
22 Австралия зщ Лукас Херрингтон
6 Нигерия зщ Семи Аджайи
15 Ирландия зщ Джон Иган
3 Англия зщ Райан Джилз
2 Англия зщ Льюи Койл
25 Англия пз Мэтти Крукс
27 Англия пз Реган Слейтер
21 Швеция пз Эллиот Страуд
10 Алжир нп Мохамед Беллуми
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Германия Маттиас Яйссле
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
История личных встреч
29.11.2016 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Халл Сити1 : 1 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
31.01.2015 Англия - Премьер-лига 23-й тур Халл Сити0 : 3Ньюкасл Юнайтед
20.09.2014 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Халл Сити
01.03.2014 Англия - Премьер-лига 28-й тур Халл Сити1 : 4Ньюкасл Юнайтед
21.09.2013 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Халл Сити
14.03.2009 Англия - Премьер-лига 29-й тур Халл Сити1 : 1Ньюкасл Юнайтед
13.09.2008 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал412
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
3
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед48
4
Лига чемпионов
Халл Сити48
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион47
6
Лига Европы
Челси47
7
Лига конференций
Брентфорд46
8 Ливерпуль46
9 Эвертон46
10 Ипсвич Таун46
11 Ноттингем Форест45
12 Ньюкасл Юнайтед45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Борнмут43
16 Кристал Пэлас43
17 Тоттенхэм Хотспур42
18
Зона вылета
Фулхэм41
19
Зона вылета
Астон Вилла41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
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Халл Сити
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