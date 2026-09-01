Ньюкасл Юнайтед - Халл Сити 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|2
|зщ
|Валентино Ливраменто
|67
|пз
|Льюис Майли
|11
|пз
|Харви Барнс
|9
|пз
|Йоан Висса
|14
|пз
|Шон Стёр
|28
|пз
|Джо Уиллок
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|22
|зщ
|Лукас Херрингтон
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|15
|зщ
|Джон Иган
|3
|зщ
|Райан Джилз
|2
|зщ
|Льюи Койл
|25
|пз
|Мэтти Крукс
|27
|пз
|Реган Слейтер
|21
|пз
|Эллиот Страуд
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
|Сергей Якирович
|29.11.2016
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 1
|31.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|20.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|01.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 4
|21.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 3
|14.03.2009
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|13.09.2008
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|7
| 6
Лига Европы
|Челси
|4
|7
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|4
|6
|8
|Ливерпуль
|4
|6
|9
|Эвертон
|4
|6
|10
|Ипсвич Таун
|4
|6
|11
|Ноттингем Форест
|4
|5
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|3
|16
|Кристал Пэлас
|4
|3
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0