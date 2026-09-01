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Эвертон - Ипсвич Таун 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
19 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Эвертон
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ипсвич Таун, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ипсвич Таун
Ипсвич
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
4 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
16 Украина зщ Виталий Миколенко
2 Англия зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс
37 Англия пз Джеймс Гарнер
8 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
19 Англия пз Тайрик Джордж
24 Аргентина пз Карлос Алькарас
10 Англия пз Джек Грилиш
11 Франция нп Тьерно Барри
37 Нидерланды вр Кьелл Схерпен
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Марокко зщ Исса Диоп
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
23 Сербия пз Саша Лукич
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
10 Парагвай пз Хулио Энсисо
47 Англия пз Джек Кларк
7 Гана нп Абдул Фатаву
19 Бразилия нп Эмерсонн
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Эвертон2 : 2Ипсвич Таун
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ипсвич Таун0 : 2Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал412
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
3
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед48
4
Лига чемпионов
Халл Сити48
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион47
6
Лига Европы
Челси47
7
Лига конференций
Брентфорд46
8 Ливерпуль46
9 Эвертон46
10 Ипсвич Таун46
11 Ноттингем Форест45
12 Ньюкасл Юнайтед45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Борнмут43
16 Кристал Пэлас43
17 Тоттенхэм Хотспур42
18
Зона вылета
Фулхэм41
19
Зона вылета
Астон Вилла41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эвертон
0%
Ничья
0%
Ипсвич Таун
0%

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