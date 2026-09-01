Эвертон - Ипсвич Таун 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ипсвич Таун, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|10
|пз
|Джек Грилиш
|11
|нп
|Тьерно Барри
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Исса Диоп
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|23
|пз
|Саша Лукич
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|47
|пз
|Джек Кларк
|7
|нп
|Абдул Фатаву
|19
|нп
|Эмерсонн
|Дэвид Мойес
|Гари О'Нил
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|7
| 6
Лига Европы
|Челси
|4
|7
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|4
|6
|8
|Ливерпуль
|4
|6
|9
|Эвертон
|4
|6
|10
|Ипсвич Таун
|4
|6
|11
|Ноттингем Форест
|4
|5
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|3
|16
|Кристал Пэлас
|4
|3
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0