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Ноттингем Форест - Ковентри Сити 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
19 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ноттингем Форест
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ковентри Сити, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ковентри Сити
Ковентри
26 Бельгия вр Матц Селс
2 Кот-д&#039;Ивуар зщ Усман Дьоманде
5 Бразилия зщ Мурилло
34 Нигерия пз Ола Айна
27 Колумбия пз Даниэль Муньос
24 Англия пз Джеймс Макэйти
21 Австрия пз Ксавер Шлагер
3 Уэльс пз Неко Уильямс
14 Швейцария пз Дан Ндой
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
19 Англия нп Лиам Делап
19 Англия вр Карл Рашворт
4 Англия зщ Бобби Томас
2 Ямайка зщ Итан Пиннок
27 Нидерланды зщ Милан ван Эвейк
3 Уэльс зщ Джей Дасилва
12 Англия зщ Стивен Мфуни
6 Англия пз Мэтт Граймз
5 Англия пз Джек Рудони
16 Нигерия пз Фрэнк Оньека
10 Англия нп Эфрон Мэйсон-Кларк
9 Англия нп Эллис Симмс
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Англия Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
06.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Ноттингем Форест2 : 0Ковентри Сити
08.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Ковентри Сити2 : 1Ноттингем Форест
02.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Ковентри Сити1 : 2Ноттингем Форест
04.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ноттингем Форест2 : 1Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал412
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
3
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед48
4
Лига чемпионов
Халл Сити48
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион47
6
Лига Европы
Челси47
7
Лига конференций
Брентфорд46
8 Ливерпуль46
9 Эвертон46
10 Ипсвич Таун46
11 Ноттингем Форест45
12 Ньюкасл Юнайтед45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Борнмут43
16 Кристал Пэлас43
17 Тоттенхэм Хотспур42
18
Зона вылета
Фулхэм41
19
Зона вылета
Астон Вилла41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ноттингем
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Ничья
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Ковентри
0%

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