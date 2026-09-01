Ноттингем Форест - Ковентри Сити 19 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ковентри Сити, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Матц Селс
|2
|зщ
|Усман Дьоманде
|5
|зщ
|Мурилло
|34
|пз
|Ола Айна
|27
|пз
|Даниэль Муньос
|24
|пз
|Джеймс Макэйти
|21
|пз
|Ксавер Шлагер
|3
|пз
|Неко Уильямс
|14
|пз
|Дан Ндой
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|19
|нп
|Лиам Делап
|19
|вр
|Карл Рашворт
|4
|зщ
|Бобби Томас
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|12
|зщ
|Стивен Мфуни
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|5
|пз
|Джек Рудони
|16
|пз
|Фрэнк Оньека
|10
|нп
|Эфрон Мэйсон-Кларк
|9
|нп
|Эллис Симмс
|Оливер Гласнер
|Фрэнк Лэмпард
|06.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 0
|08.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|02.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 2
|04.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|7
| 6
Лига Европы
|Челси
|4
|7
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|4
|6
|8
|Ливерпуль
|4
|6
|9
|Эвертон
|4
|6
|10
|Ипсвич Таун
|4
|6
|11
|Ноттингем Форест
|4
|5
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|3
|16
|Кристал Пэлас
|4
|3
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0