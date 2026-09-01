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Осасуна - Райо Вальекано 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
19 Сентября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 7-й тур
Осасуна
Райо Вальекано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Райо Вальекано, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврСерхио Эррера
27ИспаниязщИньиго Аргибиде
48ГаназщRockson Yeboah
24ИспаниязщАлехандро Катена
15ИспаниязщДиего Рико
7ИспанияпзХон Монкайола
8ИспанияпзИкер Муньос
14ИспанияпзРубен Гарсия
11ИспаниянпЭнрике Барха
17ХорватиянпАнте Будимир
20ФранциянпРомен дель Кастильо
25ИндонезияврЭмиль Аудеро
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
15ИспаниязщМуджаид Садик
17ИспаниязщАдрия Педроса
6СенегалзщПате Сисс
8ИспанияпзУнай Лопес
4ИспанияпзПедро Диас
18ИспанияпзАльваро Гарсия
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
10ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ИспанияБеньят Сан Хосе
История личных встреч
24.01.2026Испания — Примера21-й турРайо Вальекано1 : 3Осасуна
14.09.2025Испания — Примера4-й турОсасуна2 : 0Райо Вальекано
19.01.2025Испания — Примера20-й турОсасуна1 : 1Райо Вальекано
16.09.2024Испания — Примера5-й турРайо Вальекано3 : 1Осасуна
20.04.2024Испания - Примера32-й турРайо Вальекано2 : 1Осасуна
15.12.2023Испания - Примера17-й турОсасуна1 : 0Райо Вальекано
14.04.2023Испания - Примера29-й турРайо Вальекано2 : 1Осасуна
04.09.2022Испания - Примера4-й турОсасуна2 : 1Райо Вальекано
12.02.2022Испания - Примера24-й турРайо Вальекано0 : 3Осасуна
02.10.2021Испания - Примера8-й турОсасуна1 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Бетис615
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
4
Лига чемпионов
Атлетико М613
5
Лига Европы
Севилья613
6
Лига конференций
Алавес610
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано67
9 Реал Сосьедад67
10 Эспаньол67
11 Атлетик Б57
12 Расинг67
13 Осасуна67
14 Вильярреал65
15 Леванте55
16 Хетафе65
17 Сельта64
18
Зона вылета
Валенсия64
19
Зона вылета
Малага63
20
Зона вылета
Эльче62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Осасуна
0%
Ничья
0%
Райо Вальекано
0%

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