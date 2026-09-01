Осасуна - Райо Вальекано 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Райо Вальекано, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Серхио Эррера
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
|48
|зщ
|Rockson Yeboah
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|15
|зщ
|Диего Рико
|7
|пз
|Хон Монкайола
|8
|пз
|Икер Муньос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|11
|нп
|Энрике Барха
|17
|нп
|Анте Будимир
|20
|нп
|Ромен дель Кастильо
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|15
|зщ
|Муджаид Садик
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Пате Сисс
|8
|пз
|Унай Лопес
|4
|пз
|Педро Диас
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|10
|нп
|Серхио Камельо
|Беньят Сан Хосе
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|15.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|14.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Севилья
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|6
|10
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|6
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Эспаньол
|6
|7
|11
|Атлетик Б
|5
|7
|12
|Расинг
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|5
|15
|Леванте
|5
|5
|16
|Хетафе
|6
|5
|17
|Сельта
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Малага
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|6
|2