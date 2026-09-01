Сельта - Расинг 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Расинг, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|22
|зщ
|Хави Галан
|17
|пз
|Хави Руэда
|8
|пз
|Мигель Роман
|6
|пз
|Илаш Мориба
|16
|пз
|Уго Гонсалес
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|23
|нп
|Уго Альварес
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|20
|пз
|Серхио Каналес
|18
|пз
|Маттео Прати
|15
|пз
|Пабло Гарсия
|23
|пз
|Иван Мартин
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|21
|нп
|Яссир Забири
|Клаудио Хиральдес
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 3
|25.02.2007
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|01.10.2006
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Севилья
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|6
|10
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|6
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Эспаньол
|6
|7
|11
|Атлетик Б
|5
|7
|12
|Расинг
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|5
|15
|Леванте
|5
|5
|16
|Хетафе
|6
|5
|17
|Сельта
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Малага
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|6
|2