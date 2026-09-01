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Сельта - Расинг 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
19 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 7-й тур
Сельта
Расинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Расинг, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Расинг
Сантандер
13РумынияврЙонуц Раду
21УругвайзщСебастьян Касерес
18ИспаниязщЙоэль Лаго
3ИспаниязщМаркос Алонсо
22ИспаниязщХави Галан
17ИспанияпзХави Руэда
8ИспанияпзМигель Роман
6ГвинеяпзИлаш Мориба
16ИспанияпзУго Гонсалес
9ИспаниянпФерран Жутгла
23ИспаниянпУго Альварес
13ИспанияврХулен Ахирресабала
2ИспаниязщАльваро Мантилья
5ИспаниязщПабло Рамон
24ФранциязщЖануэль Белосьян
17ИспаниязщХорхе Салинас
20ИспанияпзСерхио Каналес
18ИталияпзМаттео Прати
15ИспанияпзПабло Гарсия
23ИспанияпзИван Мартин
10ИспанияпзИньиго Висенте
21МарокконпЯссир Забири
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
05.01.2025Кубок Испании1/16 финалаРасинг2 : 3Сельта
25.02.2007Испания - Примера24-й турСельта2 : 2Расинг
01.10.2006Испания - Примера5-й турРасинг1 : 1Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Бетис615
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
4
Лига чемпионов
Атлетико М613
5
Лига Европы
Севилья613
6
Лига конференций
Алавес610
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано67
9 Реал Сосьедад67
10 Эспаньол67
11 Атлетик Б57
12 Расинг67
13 Осасуна67
14 Вильярреал65
15 Леванте55
16 Хетафе65
17 Сельта64
18
Зона вылета
Валенсия64
19
Зона вылета
Малага63
20
Зона вылета
Эльче62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сельта
0%
Ничья
0%
Расинг
0%

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