Удинезе - Кальяри 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кальяри, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|23
|пз
|Мергим Войвода
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|38
|пз
|Леннон Миллер
|11
|пз
|Хассан Камара
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|1
|вр
|Элия Каприле
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|33
|зщ
|Адам Оберт
|2
|зщ
|Зе Педру
|26
|зщ
|Йерри Мина
|8
|пз
|Мишель Адопо
|4
|пз
|Алессандро Романо
|6
|пз
|Гарри Уинкс
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|30
|пз
|Demi Akarakiri
|31
|нп
|Поль Менди
|Коста Руньяич
|Фабио Пизакане
|09.05.2026
|Италия — Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|5 : 1
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 4
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Комо
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|8
|7
|Сассуоло
|4
|7
|8
|Ювентус
|4
|7
|9
|Фрозиноне
|4
|7
|10
|Наполи
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|6
|12
|Лечче
|4
|6
|13
|Удинезе
|4
|4
|14
|Торино
|4
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|4
|1
|17
|Монца
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0