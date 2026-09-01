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Удинезе - Кальяри 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
19 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Удинезе
Кальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кальяри, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Кальяри
Кальяри
40 Нигерия вр Мадука Окойе
14 Ирландия зщ Джеймс Абанква
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
77 Камерун зщ Энсо Эбосс
23 Косово пз Мергим Войвода
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
38 Шотландия пз Леннон Миллер
11 Кот-д&#039;Ивуар пз Хассан Камара
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
9 Англия нп Кинан Дэвис
10 Италия нп Николо Дзаньоло
1 Италия вр Элия Каприле
14 Италия зщ Алессандро Дейола
33 Словакия зщ Адам Оберт
2 Португалия зщ Зе Педру
26 Колумбия зщ Йерри Мина
8 Франция пз Мишель Адопо
4 Швейцария пз Алессандро Романо
6 Англия пз Гарри Уинкс
10 Италия пз Якопо Фаццини
30 Англия пз Demi Akarakiri
31 Сенегал нп Поль Менди
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
09.05.2026 Италия — Серия А 36-й тур Кальяри0 : 2Удинезе
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе1 : 1Кальяри
03.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Кальяри1 : 2Удинезе
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Удинезе2 : 0Кальяри
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Удинезе1 : 1Кальяри
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе1 : 2 ДВКальяри
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Кальяри0 : 0Удинезе
03.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе5 : 1Кальяри
18.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри0 : 4Удинезе
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Удинезе0 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома412
2
Лига чемпионов
Интер М412
3
Лига чемпионов
Комо410
4
Лига чемпионов
Лацио410
5
Лига Европы
Кальяри49
6
Лига конференций
Милан48
7 Сассуоло47
8 Ювентус47
9 Фрозиноне47
10 Наполи46
11 Аталанта46
12 Лечче46
13 Удинезе44
14 Торино43
15 Фиорентина43
16 Парма41
17 Монца41
18
Зона вылета
Болонья41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Удинезе
0%
Ничья
0%
Кальяри
0%

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