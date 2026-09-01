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Боруссия М - Майнц 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
19 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Боруссия М
Майнц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Майнц, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Майнц
Майнц
1ГерманияврМориц Николас
6ЯпониязщКо Итакура
4ИндонезиязщКевин Дикс
5ПольшазщЯн Лещински
26ГерманиязщЛукас Ульрих
16ГерманияпзФилипп Зандер
7АвстрияпзКевин Штёгер
38ШвецияпзУго Болин
36ГерманияпзВаэль Мохиа
9ФранциянпФранк Онора
3ШвециянпИсак Лидберг
1ГерманияврАлександер Шволов
4АвстриязщШтефан Пош
3ПерузщФабио Грубер
48ПольшазщКацпер Потульский
6ЯпонияпзКаисю Сано
19ФранцияпзАнтони Каси
7Южная КореяпзЛи Чжэ Сун
10ГерманияпзНадим Амири
2АвстрияпзФилипп Мвене
23СуринамнпШеральдо Бекер
9ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ПольшаЭуген Богуслав Полански
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
19.04.2026Германия — Бундеслига30-й турБоруссия М1 : 1Майнц
05.12.2025Германия — Бундеслига13-й турМайнц0 : 1Боруссия М
07.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБоруссия М1 : 3Майнц
25.10.2024Германия — Бундеслига8-й турМайнц1 : 1Боруссия М
02.03.2024Германия — Бундеслига24-й турМайнц1 : 1Боруссия М
06.10.2023Германия — Бундеслига7-й турБоруссия М2 : 2Майнц
24.02.2023Германия — Бундеслига22-й турМайнц4 : 0Боруссия М
04.09.2022Германия — Бундеслига5-й турБоруссия М0 : 1Майнц
03.04.2022Германия - Бундеслига28-й турБоруссия М1 : 1Майнц
05.11.2021Германия - Бундеслига11-й турМайнц1 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д39
3
Лига чемпионов
Аугсбург37
4
Лига чемпионов
Бавария37
5
Лига Европы
РБ Лейпциг36
6
Лига конференций
Эльферсберг36
7 Байер34
8 Майнц34
9 Айнтрахт Ф34
10 Вердер34
11 Шальке-0434
12 Кёльн34
13 Хоффенхайм33
14 Штутгарт33
15 Падерборн 0731
16
Стыковая зона
Унион31
17
Зона вылета
Боруссия М30
18
Зона вылета
Гамбург30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Боруссия М
0%
Ничья
0%
Майнц
0%

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