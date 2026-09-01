Боруссия М - Майнц 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Майнц, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мориц Николас
|6
|зщ
|Ко Итакура
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|5
|зщ
|Ян Лещински
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|38
|пз
|Уго Болин
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
|9
|нп
|Франк Онора
|3
|нп
|Исак Лидберг
|1
|вр
|Александер Шволов
|4
|зщ
|Штефан Пош
|3
|зщ
|Фабио Грубер
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|6
|пз
|Каисю Сано
|19
|пз
|Антони Каси
|7
|пз
|Ли Чжэ Сун
|10
|пз
|Надим Амири
|2
|пз
|Филипп Мвене
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|9
|нп
|Филлип Тиц
|Эуген Богуслав Полански
|Урс Фишер
|19.04.2026
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|05.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|24.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|04.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|05.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|7
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|3
|6
|7
|Байер
|3
|4
|8
|Майнц
|3
|4
|9
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|10
|Вердер
|3
|4
|11
|Шальке-04
|3
|4
|12
|Кёльн
|3
|4
|13
|Хоффенхайм
|3
|3
|14
|Штутгарт
|3
|3
|15
|Падерборн 07
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Унион
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|3
|0