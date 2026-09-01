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Штутгарт - Боруссия Д 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: МХП-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
19 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Штутгарт
Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия Д, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: МХП-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврФабиан Бредлов
3НидерландызщРамон Хендрикс
24ГерманиязщЙефф Шабо
29ГерманиязщФинн Ельч
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
4ГерманиязщЙоша Ваньоман
21ГерманияпзГриша Прёмель
26ГерманияпзДениз Ундав
47АвстрияпзYanik Spalt
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
10ГерманиянпКрис Фюрих
1ШвейцарияврГрегор Кобель
22ФранциязщЖоан Гаду
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
25НидерландыпзЙоей Верман
7АнглияпзДжоб Беллингем
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
21ПортугалиянпФабиу Силва
18АнглиянпИтан Нванери
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
04.04.2026Германия — Бундеслига28-й турШтутгарт0 : 2Боруссия Д
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д3 : 3Штутгарт
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБоруссия Д1 : 2Штутгарт
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турШтутгарт5 : 1Боруссия Д
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д0 : 1Штутгарт
06.12.2023Кубок Германии1/8 финалаШтутгарт2 : 0Боруссия Д
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 1Боруссия Д
15.04.2023Германия — Бундеслига28-й турШтутгарт3 : 3Боруссия Д
22.10.2022Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д5 : 0Штутгарт
08.04.2022Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт0 : 2Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д39
3
Лига чемпионов
Аугсбург37
4
Лига чемпионов
Бавария37
5
Лига Европы
РБ Лейпциг36
6
Лига конференций
Эльферсберг36
7 Байер34
8 Майнц34
9 Айнтрахт Ф34
10 Вердер34
11 Шальке-0434
12 Кёльн34
13 Хоффенхайм33
14 Штутгарт33
15 Падерборн 0731
16
Стыковая зона
Унион31
17
Зона вылета
Боруссия М30
18
Зона вылета
Гамбург30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Штутгарт
0%
Ничья
0%
Боруссия Д
0%

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