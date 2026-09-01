Штутгарт - Боруссия Д 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия Д, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: МХП-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|29
|зщ
|Финн Ельч
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|26
|пз
|Дениз Ундав
|47
|пз
|Yanik Spalt
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|10
|нп
|Крис Фюрих
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|25
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|21
|нп
|Фабиу Силва
|18
|нп
|Итан Нванери
|9
|нп
|Серу Гирасси
|Себастьян Хёнес
|Нико Ковач
|04.04.2026
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
|22.10.2022
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 0
|08.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|7
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|3
|6
|7
|Байер
|3
|4
|8
|Майнц
|3
|4
|9
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|10
|Вердер
|3
|4
|11
|Шальке-04
|3
|4
|12
|Кёльн
|3
|4
|13
|Хоффенхайм
|3
|3
|14
|Штутгарт
|3
|3
|15
|Падерборн 07
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Унион
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|3
|0