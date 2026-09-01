Париж - Страсбург 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Страсбург, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кевин Трапп
|31
|зщ
|Самир Шерги
|42
|зщ
|Диего Коппола
|14
|зщ
|Амари Траоре
|17
|зщ
|Адама Камара
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|20
|пз
|Максим Лопес
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|15
|пз
|Лука Колеошо
|7
|пз
|Пабло Пажи
|9
|нп
|Лассин Синайоко
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|4
|зщ
|Хейланд Митчелл
|6
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|36
|зщ
|Осо
|23
|пз
|Диогу де Соуза
|21
|пз
|Пап Диоп
|80
|пз
|Жессим Яссин
|10
|пз
|Джованни Рейна
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
|30
|нп
|Хакобо Ортега
|Лиам Росеньор
|15.03.2026
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Лион
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|4
|7
|7
|ПСЖ
|4
|5
|8
|Лорьян
|4
|5
|9
|Брест
|4
|5
|10
|Ланс
|4
|4
|11
|Анже
|4
|4
|12
|Труа
|4
|4
|13
|Марсель
|4
|3
|14
|Ле-Ман
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Ницца
|4
|2