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Париж - Страсбург 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
19 Сентября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Париж
Страсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Страсбург, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Страсбург
Страсбург
1ГерманияврКевин Трапп
31АлжирзщСамир Шерги
42ИталиязщДиего Коппола
14МализщАмари Траоре
17ФранциязщАдама Камара
10АлжирпзИлан Кеббаль
20ФранцияпзМаксим Лопес
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
15ИталияпзЛука Колеошо
7ФранцияпзПабло Пажи
9МалинпЛассин Синайоко
1ДанияврФилип Йоргенсен
16ШвециязщДженезис Антви
4Коста-РиказщХейланд Митчелл
6ФранциязщИсмаэль Дукуре
36Испаниязщ Осо
23ПортугалияпзДиогу де Соуза
21СенегалпзПап Диоп
80МароккопзЖессим Яссин
10СШАпзДжованни Рейна
11ШвецияпзСебастьян Нанаси
30ИспаниянпХакобо Ортега
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
15.03.2026Франция — Лига 126-й турСтрасбург0 : 0Париж
21.09.2025Франция — Лига 15-й турПариж2 : 3Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
Ренн410
4
Лига чемпионов
Париж48
5
Лига Европы
Лион48
6
Лига конференций
Страсбург47
7 ПСЖ45
8 Лорьян45
9 Брест45
10 Ланс44
11 Анже44
12 Труа44
13 Марсель43
14 Ле-Ман43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Гавр42
17
Зона вылета
Тулуза42
18
Зона вылета
Ницца42
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Париж
0%
Ничья
0%
Страсбург
0%

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