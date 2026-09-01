Тулуза - Гавр 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Гавр, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|60
|вр
|Матис Нифлор
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|5
|зщ
|Сени Кумбасса
|12
|зщ
|Christ Tape
|94
|зщ
|Ismail Diallo
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|6
|пз
|Алексис Восса
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
|37
|нп
|Ильяс Азизи
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
|93
|вр
|Готье Галлон
|12
|зщ
|Элиас Йелерт
|15
|зщ
|Аюму Сэко
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|20
|пз
|Djibril Ouziad
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|30
|пз
|Sota Nakamura
|6
|пз
|Джуниор Мванга
|9
|нп
|Джош Майя
|25
|нп
|Мбвана Саматта
|Йенс Бертел Аску
|Дидье Дигар
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|21.02.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|4 : 0
|13.09.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 1
|04.05.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|4 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Лион
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|4
|7
|7
|ПСЖ
|4
|5
|8
|Лорьян
|4
|5
|9
|Брест
|4
|5
|10
|Ланс
|4
|4
|11
|Анже
|4
|4
|12
|Труа
|4
|4
|13
|Марсель
|4
|3
|14
|Ле-Ман
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Ницца
|4
|2