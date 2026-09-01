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Тулуза - Гавр 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
19 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Тулуза
Гавр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Гавр, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Гавр
Гавр
60ФранцияврМатис Нифлор
3СШАзщМарк Маккензи
5ФранциязщСени Кумбасса
12Кот-д&#039;ИвуарзщChrist Tape
94ФранциязщIsmail Diallo
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ДанияпзТомас Йёргенсен
6ФранцияпзАлексис Восса
9АргентинанпСантьяго Идальго
37ФранциянпИльяс Азизи
13КанаданпДжейсен Расселл-Роу
93ФранцияврГотье Галлон
12ДаниязщЭлиас Йелерт
15ЯпониязщАюму Сэко
5АлжирзщАхмед Туба
20ФранцияпзDjibril Ouziad
26ФранцияпзСаймон Эбоног
7МароккопзАмир Ричардсон
30ЯпонияпзSota Nakamura
6ФранцияпзДжуниор Мванга
9НигериянпДжош Майя
25ТанзаниянпМбвана Саматта
Главные тренеры
ДанияЙенс Бертел Аску
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
15.02.2026Франция — Лига 122-й турГавр2 : 1Тулуза
02.11.2025Франция — Лига 111-й турТулуза0 : 0Гавр
23.02.2025Франция — Лига 123-й турГавр1 : 4Тулуза
15.09.2024Франция — Лига 14-й турТулуза2 : 0Гавр
10.03.2024Франция - Лига 125-й турГавр1 : 0Тулуза
05.11.2023Франция - Лига 111-й турТулуза1 : 2Гавр
21.02.2022Франция - Лига 2Лига 2. 25-й турТулуза4 : 0Гавр
13.09.2021Франция - Лига 2Лига 2. 7-й турГавр1 : 1Тулуза
04.05.2021Франция - Лига 2Лига 2. 34-й турГавр0 : 1Тулуза
19.12.2020Франция - Лига 2Лига 2. 16-й турТулуза4 : 3Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
Ренн410
4
Лига чемпионов
Париж48
5
Лига Европы
Лион48
6
Лига конференций
Страсбург47
7 ПСЖ45
8 Лорьян45
9 Брест45
10 Ланс44
11 Анже44
12 Труа44
13 Марсель43
14 Ле-Ман43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Гавр42
17
Зона вылета
Тулуза42
18
Зона вылета
Ницца42
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Тулуза
0%
Ничья
0%
Гавр
0%

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