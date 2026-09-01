Жил Висенте - Маритиму 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Маритиму, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Лукау
|47
|зщ
|Рикарду Эсгаю
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|45
|зщ
|Давид Морейра
|20
|пз
|Gil Martins
|77
|пз
|Мурило
|6
|пз
|Зе Карлуш
|12
|пз
|Andreas Lausen
|27
|пз
|Agustin Moreira
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|13
|вр
|Альфонсо Пастор
|2
|зщ
|Игор Жулиано
|4
|зщ
|Рафаэл Фернандеш
|44
|зщ
|Romain Correia
|23
|зщ
|Паулу Энрике
|14
|пз
|Рафаэл Гуззу
|18
|пз
|Владан Данилович
|6
|пз
|Rodrigo Andrade
|35
|пз
|Брайан Лимбомбе
|10
|пз
|Мартин Техон
|17
|нп
|Адриан Буцке
|Митчелл ван дер Гаг
|05.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 1
|31.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|05.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 1
|17.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|15.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|03.11.2019
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|08.02.2015
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|31.08.2014
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|14
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|6
|14
| 5
Лига конференций
|Эштрела
|6
|10
|6
|Арока
|6
|10
|7
|Брага
|5
|10
|8
|Академику
|6
|8
|9
|Морейренсе
|6
|7
|10
|Жил Висенте
|5
|7
|11
|Маритиму
|6
|7
|12
|Алверка
|6
|5
|13
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|14
|Фамаликан
|6
|4
|15
|Риу Аве
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1