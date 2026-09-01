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Жил Висенте - Маритиму 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
19 Сентября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Жил Висенте
Маритиму

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Маритиму, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Маритиму
Фуншал
30Бразилиявр Лукау
47ПортугалиязщРикарду Эсгаю
4ФранциязщМарвен Элимби
39АнголазщЖонатан Буату
45Кабо-ВердезщДавид Морейра
20ПортугалияпзGil Martins
77Бразилияпз Мурило
6ПортугалияпзЗе Карлуш
12ДанияпзAndreas Lausen
27УругвайпзAgustin Moreira
23ИспаниянпЭктор Эрнандес
13ИспанияврАльфонсо Пастор
2БразилиязщИгор Жулиано
4ПортугалиязщРафаэл Фернандеш
44ПортугалиязщRomain Correia
23ПортугалиязщПаулу Энрике
14ПортугалияпзРафаэл Гуззу
18Босния и ГерцеговинапзВладан Данилович
6ПортугалияпзRodrigo Andrade
35БельгияпзБрайан Лимбомбе
10ИспанияпзМартин Техон
17ИспаниянпАдриан Буцке
Главные тренеры
НидерландыМитчелл ван дер Гаг
История личных встреч
05.03.2023Португалия - Примейра23-й турЖил Висенте2 : 0Маритиму
11.09.2022Португалия - Примейра6-й турМаритиму1 : 2Жил Висенте
20.03.2022Португалия - Примейра27-й турЖил Висенте1 : 1Маритиму
31.10.2021Португалия - Примейра10-й турМаритиму1 : 2Жил Висенте
05.05.2021Португалия - Примейра31-й турМаритиму0 : 1Жил Висенте
17.01.2021Португалия - Примейра14-й турЖил Висенте0 : 1Маритиму
15.06.2020Португалия - Примейра27-й турМаритиму2 : 1Жил Висенте
03.11.2019Португалия - Примейра10-й турЖил Висенте2 : 0Маритиму
08.02.2015Португалия - Примейра20-й турМаритиму1 : 2Жил Висенте
31.08.2014Португалия - Примейра3-й турЖил Висенте1 : 2Маритиму
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика616
3
Лига чемпионов
Спортинг614
4
Лига Европы
Санта-Клара614
5
Лига конференций
Эштрела610
6 Арока610
7 Брага510
8 Академику68
9 Морейренсе67
10 Жил Висенте57
11 Маритиму67
12 Алверка65
13 Витория Гимарайнш64
14 Фамаликан64
15 Риу Аве64
16
Стыковая зона
Насьонал64
17
Зона вылета
Эшторил62
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Жил Висенте
0%
Ничья
0%
Маритиму
0%

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