АДО Ден Хааг - Камбюр 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АДО Ден Хааг - Камбюр, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|24.01.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 1
|25.10.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|17.01.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 2
|30.08.2014
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 2
|03.05.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|34-й тур
|1 : 2
|09.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|6
|14
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
|8
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|9
|Гронинген
|6
|8
|10
|НЕК Неймеген
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|6
|12
|Спарта
|6
|5
|13
|Телстар
|6
|5
|14
|Утрехт
|6
|5
|15
|Камбюр
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|6
|1