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АДО Ден Хааг - Камбюр 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
АДО Ден Хааг
Камбюр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АДО Ден Хааг - Камбюр, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АДО Ден Хааг
Гаага
Камбюр
Леуварден
История личных встреч
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раундАДО Ден Хааг1 : 4Камбюр
24.01.2016Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турАДО Ден Хааг2 : 1Камбюр
25.10.2015Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турКамбюр1 : 1АДО Ден Хааг
17.01.2015Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турАДО Ден Хааг2 : 2Камбюр
30.08.2014Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турКамбюр3 : 2АДО Ден Хааг
03.05.2014Нидерланды - Эредивизия34-й турКамбюр1 : 2АДО Ден Хааг
09.11.2013Нидерланды - Эредивизия13-й турАДО Ден Хааг3 : 0Камбюр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен616
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Лига Европы
Фейеноорд614
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте613
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор610
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
8 Гоу Эхед Иглс69
9 Гронинген68
10 НЕК Неймеген67
11 Херенвен66
12 Спарта65
13 Телстар65
14 Утрехт65
15 Камбюр64
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Виллем II62
18
Зона вылета
АДО Ден Хааг61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АДО Ден Хааг
0%
Ничья
0%
Камбюр
0%

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