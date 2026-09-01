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Спарта - Херенвен 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
19 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);
Спарта
Херенвен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Херенвен, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Херенвен
Херенвен
1НидерландыврМайкл Браувер
3СуринамзщМарвин Янг
6НидерландызщНик Версхурен
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
2НидерландызщLushendry Martes
5НидерландызщБас Кюйперс
8НидерландыпзЮлиан Бас
10НидерландыпзCedric Hatenboer
7ФинляндияпзКаспер Терхо
11НидерландынпМитчелл ван Берген
9НидерландынпMilan Zonneveld
22НидерландыврБернт Клавербур
45НорвегиязщОливер Брёуде
4НидерландызщСам Керстен
3НидерландызщMaas Willemsen
19ГрециязщВасилиос Загаритис
14НидерландыпзLevi Smans
20ДанияпзЯкоб Тренсков
10НидерландыпзРинго Мервелд
7ФранцияпзМаксенс Ривера
36БельгиянпNolhan Courtens
9СуринамнпДилан Венте
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
28.02.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 25-й турХеренвен2 : 1Спарта
14.12.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турСпарта0 : 3Херенвен
12.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турСпарта3 : 1Херенвен
26.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турХеренвен2 : 0Спарта
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турСпарта2 : 1Херенвен
27.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турХеренвен1 : 3Спарта
15.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турСпарта4 : 0Херенвен
05.08.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турХеренвен0 : 0Спарта
03.04.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 28-й турСпарта1 : 1Херенвен
11.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турХеренвен0 : 0Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен616
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Лига Европы
Фейеноорд614
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте613
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор610
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
8 Гоу Эхед Иглс69
9 Гронинген68
10 НЕК Неймеген67
11 Херенвен66
12 Спарта65
13 Телстар65
14 Утрехт65
15 Камбюр64
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Виллем II62
18
Зона вылета
АДО Ден Хааг61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спарта
0%
Ничья
0%
Херенвен
0%

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