Спарта - Херенвен 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Херенвен, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Майкл Браувер
|3
|зщ
|Марвин Янг
|6
|зщ
|Ник Версхурен
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|8
|пз
|Юлиан Бас
|10
|пз
|Cedric Hatenboer
|7
|пз
|Каспер Терхо
|11
|нп
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Milan Zonneveld
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|14
|пз
|Levi Smans
|20
|пз
|Якоб Тренсков
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|7
|пз
|Максенс Ривера
|36
|нп
|Nolhan Courtens
|9
|нп
|Дилан Венте
|Рогьер Мейер
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 3
|12.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|4 : 0
|05.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|6
|14
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
|8
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|9
|Гронинген
|6
|8
|10
|НЕК Неймеген
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|6
|12
|Спарта
|6
|5
|13
|Телстар
|6
|5
|14
|Утрехт
|6
|5
|15
|Камбюр
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|6
|1