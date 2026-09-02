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Миллуолл - Вест Хэм Юнайтед 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
19 Сентября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Миллуолл
Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
15.09.2026 Англия — Чемпионшип 6-й тур 2 : 2Миллуолл
12.09.2026 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 1Миллуолл
08.09.2026 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Миллуолл0 : 1
05.09.2026 Англия — Чемпионшип 5-й тур Миллуолл4 : 0
02.09.2026 Англия — Чемпионшип 4-й тур Миллуолл0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Хэм Юнайтед714
2
Повышение
Суонси Сити714
3
Плей-офф за повышение
Мидлсбро714
4
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион714
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс712
6
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик712
7
Плей-офф за повышение
Вулверхэмптон611
8
Плей-офф за повышение
Линкольн Сити711
9 Саутгемптон710
10 Бирмингем Сити710
11 Миллуолл710
12 Сток Сити710
13 Бристоль Сити710
14 Норвич Сити79
15 Шеффилд Юнайтед79
16 Блэкберн Роверс78
17 Уотфорд78
18 Портсмут67
19 Рексем77
20 Болтон Уондерерс77
21 Кардифф Сити74
22
Зона вылета
Дерби Каунти74
23
Зона вылета
Престон Норт Энд73
24
Зона вылета
Бёрнли73
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Миллуолл
100%
Ничья
0%
Вест Хэм
0%

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