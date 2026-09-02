Миллуолл - Вест Хэм Юнайтед 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Алекс Фрэнсис Нил
|Нуну Эшпириту Санту
|15.09.2026
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 2
|12.09.2026
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 1
|08.09.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|05.09.2026
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|4 : 0
|02.09.2026
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|14
| 2
Повышение
|Суонси Сити
|7
|14
| 3
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|7
|14
| 4
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|7
|14
| 5
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|7
|12
| 6
Плей-офф за повышение
|Чарльтон Атлетик
|7
|12
| 7
Плей-офф за повышение
|Вулверхэмптон
|6
|11
| 8
Плей-офф за повышение
|Линкольн Сити
|7
|11
|9
|Саутгемптон
|7
|10
|10
|Бирмингем Сити
|7
|10
|11
|Миллуолл
|7
|10
|12
|Сток Сити
|7
|10
|13
|Бристоль Сити
|7
|10
|14
|Норвич Сити
|7
|9
|15
|Шеффилд Юнайтед
|7
|9
|16
|Блэкберн Роверс
|7
|8
|17
|Уотфорд
|7
|8
|18
|Портсмут
|6
|7
|19
|Рексем
|7
|7
|20
|Болтон Уондерерс
|7
|7
|21
|Кардифф Сити
|7
|4
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|7
|4
| 23
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|7
|3
| 24
Зона вылета
|Бёрнли
|7
|3