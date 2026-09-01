Карлсруэ - Нюрнберг 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Нюрнберг, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|5 : 1
|13.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|12.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|4 : 1
|27.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|5
|15
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|5
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|5
|12
|4
|Вольфсбург
|6
|11
|5
|Магдебург
|6
|10
|6
|Кайзерслаутерн
|5
|8
|7
|Энерги
|5
|7
|8
|Бохум
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|5
|6
|10
|Гройтер Фюрт
|6
|6
|11
|Оснабрюк
|5
|6
|12
|Карлсруэ
|5
|5
|13
|Айнтрахт Б
|5
|4
|14
|Арминия
|5
|4
|15
|Ганновер-96
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|5
|3