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Карлсруэ - Нюрнберг 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
19 Сентября 2026 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Карлсруэ
Нюрнберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Нюрнберг, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
13.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Нюрнберг5 : 1Карлсруэ
13.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Карлсруэ2 : 1Нюрнберг
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Нюрнберг2 : 1Карлсруэ
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Карлсруэ3 : 2Нюрнберг
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг0 : 1Карлсруэ
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Карлсруэ4 : 1Нюрнберг
08.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Нюрнберг1 : 1Карлсруэ
02.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ3 : 0Нюрнберг
12.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ4 : 1Нюрнберг
27.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Нюрнберг2 : 1Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта515
2
Повышение
Нюрнберг513
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм512
4 Вольфсбург611
5 Магдебург610
6 Кайзерслаутерн58
7 Энерги57
8 Бохум57
9 Санкт-Паули56
10 Гройтер Фюрт66
11 Оснабрюк56
12 Карлсруэ55
13 Айнтрахт Б54
14 Арминия54
15 Ганновер-9654
16
Стыковая зона
Динамо Др54
17
Зона вылета
Дармштадт 9864
18
Зона вылета
Хольштайн53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Карлсруэ
0%
Ничья
0%
Нюрнберг
0%

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