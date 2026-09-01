ГКС Катовице - Краковия 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Краковия, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|21.03.2026
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|1 : 0
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 3
|11.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|8
|16
| 3
Лига Европы
|Лех П
|7
|16
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|8
|15
|5
|Висла Кр
|8
|14
|6
|Пяст
|8
|13
|7
|Ягеллония
|7
|12
|8
|Погонь
|7
|12
|9
|Корона
|8
|12
|10
|ГКС Катовице
|7
|9
|11
|Видзев
|9
|9
|12
|Висла Плоцк
|7
|8
|13
|Радомяк
|8
|8
|14
|Краковия
|8
|8
|15
|Шлёнск
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Мотор
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ракув
|8
|3