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ГКС Катовице - Краковия 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
ГКС Катовице
Краковия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Краковия, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Краковия
Краков
История личных встреч
21.03.2026 Польша — Экстракласса 26-й тур Краковия1 : 0ГКС Катовице
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур ГКС Катовице0 : 3Краковия
11.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур ГКС Катовице2 : 1Краковия
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Краковия3 : 4ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З821
2
Лига чемпионов
Легия816
3
Лига Европы
Лех П716
4
Лига конференций
Заглембе Л815
5 Висла Кр814
6 Пяст813
7 Ягеллония712
8 Погонь712
9 Корона812
10 ГКС Катовице79
11 Видзев99
12 Висла Плоцк78
13 Радомяк88
14 Краковия88
15 Шлёнск86
16
Зона вылета
Вечиста Краков85
17
Зона вылета
Мотор85
18
Зона вылета
Ракув83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ГКС Катовице
0%
Ничья
0%
Краковия
0%

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