Мотор - Гурник З 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Гурник З, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Михал Гашпарик
|08.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|4 : 0
|13.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|8
|16
| 3
Лига Европы
|Лех П
|7
|16
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|8
|15
|5
|Висла Кр
|8
|14
|6
|Пяст
|8
|13
|7
|Ягеллония
|7
|12
|8
|Погонь
|7
|12
|9
|Корона
|8
|12
|10
|ГКС Катовице
|7
|9
|11
|Видзев
|9
|9
|12
|Висла Плоцк
|7
|8
|13
|Радомяк
|8
|8
|14
|Краковия
|8
|8
|15
|Шлёнск
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Мотор
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ракув
|8
|3