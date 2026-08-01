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Харьков - Буковина 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Металлист 1925
Буковина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Харьков - Буковина, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Буковина
Черновцы
История личных встреч
05.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур Металлист 19255 : 0
31.08.2026 Украина — Премьер-лига 4-й тур 0 : 3Металлист 1925
16.08.2026 Украина — Премьер-лига 3-й тур Металлист 19250 : 1
10.08.2026 Украина — Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Металлист 1925
01.08.2026 Украина — Премьер-лига 1-й тур Металлист 19251 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье718
2
Лига конференций
Шахтёр615
3
Лига конференций
Карпаты613
4 Динамо К510
5 Металлист 192559
6 Эпицентр68
7 ЛНЗ Черкассы68
8 Заря68
9 Буковина67
10 Черноморец65
11 Верес55
12 Кривбасс65
13
Стыковая зона
Левый Берег54
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар74
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Харьков
50%
Ничья
50%
Буковина
0%

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