23:20 ()
Расписание матчей
Пятница 18 сентября
Суббота 19 сентября
Свернуть список

Заря - Динамо Киев 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
19 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Заря
Динамо К

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Динамо Киев, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Украина Игорь Владимирович Костюк
История личных встреч
17.04.2026 Украина — Премьер-лига 24-й тур Динамо К3 : 1Заря
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Заря1 : 1Динамо К
11.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур Динамо К2 : 2Заря
14.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур Заря0 : 2Динамо К
04.04.2024 Украина - Премьер-лига 6-й тур Заря0 : 3Динамо К
12.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур Динамо К2 : 0Заря
18.03.2023 Украина - Премьер-лига 18-й тур Динамо К0 : 1Заря
03.09.2022 Украина - Премьер-лига 3-й тур Заря3 : 2Динамо К
12.12.2021 Украина - Премьер-лига 18-й тур Динамо К1 : 1Заря
08.08.2021 Украина - Премьер-лига 3-й тур Заря1 : 2Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье718
2
Лига конференций
Шахтёр615
3
Лига конференций
Карпаты613
4 Динамо К510
5 Металлист 192559
6 Эпицентр68
7 ЛНЗ Черкассы68
8 Заря68
9 Буковина67
10 Черноморец65
11 Верес55
12 Кривбасс65
13
Стыковая зона
Левый Берег54
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар74
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Заря
0%
Ничья
0%
Динамо Киев
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close