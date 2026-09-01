Заря - Динамо Киев 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Динамо Киев, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Игорь Владимирович Костюк
|17.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|11.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|04.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|12.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|18.03.2023
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|12.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|7
|18
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|6
|15
| 3
Лига конференций
|Карпаты
|6
|13
|4
|Динамо К
|5
|10
|5
|Металлист 1925
|5
|9
|6
|Эпицентр
|6
|8
|7
|ЛНЗ Черкассы
|6
|8
|8
|Заря
|6
|8
|9
|Буковина
|6
|7
|10
|Черноморец
|6
|5
|11
|Верес
|5
|5
|12
|Кривбасс
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Левый Берег
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|7
|4
| 15
Зона вылета
|Колос
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|5
|2