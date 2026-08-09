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Эпицентр - Левый Берег 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Эпицентр
Левый Берег

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Левый Берег, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Левый Берег
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
14.09.2026 Украина — Премьер-лига 6-й тур 3 : 0Эпицентр
06.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур Эпицентр0 : 0
29.08.2026 Украина — Премьер-лига 4-й тур 0 : 3Эпицентр
14.08.2026 Украина — Премьер-лига 3-й тур Эпицентр0 : 0
09.08.2026 Украина — Премьер-лига 2-й тур Эпицентр0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье718
2
Лига конференций
Шахтёр615
3
Лига конференций
Карпаты613
4 Динамо К510
5 Металлист 192559
6 Эпицентр68
7 ЛНЗ Черкассы68
8 Заря68
9 Буковина67
10 Черноморец65
11 Верес55
12 Кривбасс65
13
Стыковая зона
Левый Берег54
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар74
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эпицентр
0%
Ничья
0%
Левый Берег
0%

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