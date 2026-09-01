Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|17
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|25
|зщ
|Анан Халаили
|6
|зщ
|Джейди Канво
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|18
|пз
|Даити Камада
|10
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|Даниэль Фарке
|Пьер Саж
|15.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 1
|09.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 5
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|25.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|30.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|5
|9
| 6
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 7
Лига конференций
|Халл Сити
|5
|8
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|9
|Челси
|5
|7
|10
|Ливерпуль
|4
|6
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Ноттингем Форест
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Астон Вилла
|5
|4
|16
|Борнмут
|4
|3
|17
|Кристал Пэлас
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0