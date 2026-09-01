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Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
20 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Адам Херцег (Англия);
Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кристал Пэлас
Лондон
1 Англия вр Джеймс Траффорд
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
5 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
24 Англия пз Джеймс Джастин
2 Англия пз Джейден Богл
18 Германия пз Антон Стах
4 Уэльс пз Итан Ампаду
22 Япония пз Ао Танака
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
44 Аргентина вр Вальтер Бенитес
26 США зщ Крис Ричардс
17 Япония зщ Такэхиро Томиясу
25 Израиль зщ Анан Халаили
6 Франция зщ Джейди Канво
23 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
18 Япония пз Даити Камада
10 Испания нп Йереми Пино
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Франция Пьер Саж
История личных встреч
15.03.2026 Англия — Премьер-лига 30-й тур Кристал Пэлас0 : 0Лидс Юнайтед
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Лидс Юнайтед4 : 1Кристал Пэлас
09.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Лидс Юнайтед1 : 5Кристал Пэлас
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас2 : 1Лидс Юнайтед
25.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас0 : 0Лидс Юнайтед
30.11.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
08.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Кристал Пэлас
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас4 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал512
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Эвертон59
6
Лига Европы
Лидс Юнайтед48
7
Лига конференций
Халл Сити58
8 Ньюкасл Юнайтед58
9 Челси57
10 Ливерпуль46
11 Ипсвич Таун56
12 Ноттингем Форест45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Астон Вилла54
16 Борнмут43
17 Кристал Пэлас43
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
19
Зона вылета
Фулхэм41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лидс
0%
Ничья
0%
Кристал Пэлас
0%

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