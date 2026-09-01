Манчестер Сити - Сандерленд 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Сандерленд, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|32
|зщ
|Трай Хам
|4
|пз
|Кевин Дансо
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
|9
|нп
|Брайан Бробби
|Энцо Мареска
|Режис Ле Брис
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|05.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|13.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|26.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|22.09.2015
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 4
|01.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|03.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 4
|16.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|5
|9
| 6
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 7
Лига конференций
|Халл Сити
|5
|8
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|9
|Челси
|5
|7
|10
|Ливерпуль
|4
|6
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Ноттингем Форест
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Астон Вилла
|5
|4
|16
|Борнмут
|4
|3
|17
|Кристал Пэлас
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0