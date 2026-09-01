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Манчестер Сити - Сандерленд 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
20 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Манчестер Сити
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Сандерленд, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Сандерленд
Сандерленд
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
5 Англия пз Эллиот Андерсон
17 Аргентина пз Энцо Фернандес
7 Сенегал пз Илиман Ндиайе
42 Гана пз Антуан Семеньо
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
10 Франция нп Райан Шерки
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
4 Австрия пз Кевин Дансо
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
28 Франция пз Энцо Ле Фе
10 Эквадор пз Нильсон Ангуло
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Сандерленд0 : 0Манчестер Сити
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити3 : 0Сандерленд
05.03.2017 Англия - Премьер-лига 27-й тур Сандерленд0 : 2Манчестер Сити
13.08.2016 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Сити2 : 1Сандерленд
02.02.2016 Англия - Премьер-лига 24-й тур Сандерленд0 : 1Манчестер Сити
26.12.2015 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити4 : 1Сандерленд
22.09.2015 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Сандерленд1 : 4Манчестер Сити
01.01.2015 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити3 : 2Сандерленд
03.12.2014 Англия - Премьер-лига 14-й тур Сандерленд1 : 4Манчестер Сити
16.04.2014 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 2Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал512
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Эвертон59
6
Лига Европы
Лидс Юнайтед48
7
Лига конференций
Халл Сити58
8 Ньюкасл Юнайтед58
9 Челси57
10 Ливерпуль46
11 Ипсвич Таун56
12 Ноттингем Форест45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Астон Вилла54
16 Борнмут43
17 Кристал Пэлас43
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
19
Зона вылета
Фулхэм41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ман Сити
0%
Ничья
0%
Сандерленд
0%

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