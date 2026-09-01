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Атлетико М - Реал Мадрид 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
20 Сентября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 7-й тур
Атлетико М
Реал Мадрид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
21АргентиназщКристиан Ромеро
18ИспаниязщМарк Пубиль
17СловакиязщДавид Ганцко
23ДанияпзМортен Юльманн
6Испанияпз Коке
7Южная КореянпЛи Кан Ин
10ИспаниянпАлекс Баэна
15КанаданпДжонатан Дэвид
20АргентинанпДжулиано Симеоне
1БельгияврТибо Куртуа
16ФранциязщИбраима Конате
4ИспаниязщДин Хёйсен
17ИспаниязщМарк Кукурелья
14ФранциязщОрельен Тчуамени
24НидерландызщДензел Думфрис
8УругвайпзФедерико Вальверде
15ТурцияпзАрда Гюлер
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
5АнглияпзДжуд Беллингем
10ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
22.03.2026Испания — Примера29-й турРеал Мадрид3 : 2Атлетико М
08.01.2026Суперкубок Испании1/2 финалаАтлетико М1 : 2Реал Мадрид
27.09.2025Испания — Примера7-й турАтлетико М5 : 2Реал Мадрид
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАтлетико М1 : 0 2 : 4Реал Мадрид
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРеал Мадрид2 : 1Атлетико М
08.02.2025Испания — Примера23-й турРеал Мадрид1 : 1Атлетико М
29.09.2024Испания — Примера8-й турАтлетико М1 : 1Реал Мадрид
04.02.2024Испания - Примера23-й турРеал Мадрид1 : 1Атлетико М
18.01.2024Кубок Испании1/8 финалаАтлетико М4 : 2 ДВРеал Мадрид
10.01.2024Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид5 : 3 ДВАтлетико М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Бетис615
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
4
Лига чемпионов
Атлетико М613
5
Лига Европы
Севилья613
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано78
9 Осасуна78
10 Атлетик Б68
11 Реал Сосьедад67
12 Расинг67
13 Эспаньол77
14 Вильярреал65
15 Леванте55
16 Хетафе65
17 Эльче75
18
Зона вылета
Сельта64
19
Зона вылета
Валенсия64
20
Зона вылета
Малага63
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Атлетико М
13%
Ничья
13%
Реал Мадрид
75%

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