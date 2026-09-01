Атлетико М - Реал Мадрид 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|21
|зщ
|Кристиан Ромеро
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|6
|пз
|Коке
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|10
|нп
|Алекс Баэна
|15
|нп
|Джонатан Дэвид
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|Диего Симеоне
|Жозе Моуринью
|22.03.2026
|Испания — Примера
|29-й тур
|3 : 2
|08.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 4
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|4 : 2 ДВ
|10.01.2024
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 3 ДВ
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Севилья
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|7
|8
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Атлетик Б
|6
|8
|11
|Реал Сосьедад
|6
|7
|12
|Расинг
|6
|7
|13
|Эспаньол
|7
|7
|14
|Вильярреал
|6
|5
|15
|Леванте
|5
|5
|16
|Хетафе
|6
|5
|17
|Эльче
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Малага
|6
|3