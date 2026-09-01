23:59 ()
Расписание матчей
Суббота 19 сентября
Воскресенье 20 сентября
Свернуть список

Вильярреал - Леванте 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 7-й тур
Вильярреал
Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Леванте, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Леванте
Валенсия
25ВенгрияврПетер Гулачи
6ИспаниязщПау Наварро
12ПортугалиязщРенату Вейга
3СШАзщАлекс Фримен
23ИспаниязщСерхи Кардона
24КанадапзНатан-Дилан Салиба
10ИспанияпзАльберто Молейро
18СенегалпзПап Гейе
19Кот-д&#039;ИвуарпзНиколя Пепе
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7ИспаниянпХерар Морено
13АвстралияврМэтью Райан
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
2АлжирзщАйсса Манди
23ИспаниязщМануэль Санчес
29ИспаниязщНачо Перес
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
7ИспанияпзРохер Бруге
18ФранцияпзЭнзо Бардели
20ИспанияпзОриоль Эренас
24АргентинанпТьяго Фернандес
9ИспаниянпИван Ромеро
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
05.08.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Вильярреал1 : 0Леванте
02.05.2026Испания — Примера34-й турВильярреал5 : 1Леванте
18.02.2026Испания — Примера16-й турЛеванте0 : 1Вильярреал
02.04.2022Испания - Примера30-й турЛеванте2 : 0Вильярреал
03.01.2022Испания - Примера19-й турВильярреал5 : 0Леванте
18.04.2021Испания - Примера33-й турЛеванте1 : 5Вильярреал
03.02.2021Кубок Испании1/4 финалаЛеванте1 : 0 ДВВильярреал
02.01.2021Испания - Примера17-й турВильярреал2 : 1Леванте
15.02.2020Испания - Примера24-й турВильярреал2 : 1Леванте
23.08.2019Испания - Примера2-й турЛеванте2 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Бетис615
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
4
Лига чемпионов
Атлетико М613
5
Лига Европы
Севилья613
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано78
9 Осасуна78
10 Атлетик Б68
11 Реал Сосьедад67
12 Расинг67
13 Эспаньол77
14 Вильярреал65
15 Леванте55
16 Хетафе65
17 Эльче75
18
Зона вылета
Сельта64
19
Зона вылета
Валенсия64
20
Зона вылета
Малага63
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Вильярреал
100%
Ничья
0%
Леванте
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close