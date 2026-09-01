Вильярреал - Леванте 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Леванте, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Петер Гулачи
|6
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|3
|зщ
|Алекс Фримен
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
|10
|пз
|Альберто Молейро
|18
|пз
|Пап Гейе
|19
|пз
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Херар Морено
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|2
|зщ
|Айсса Манди
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|29
|зщ
|Начо Перес
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|7
|пз
|Рохер Бруге
|18
|пз
|Энзо Бардели
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|9
|нп
|Иван Ромеро
|Иньиго Перес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|05.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|02.05.2026
|Испания — Примера
|34-й тур
|5 : 1
|18.02.2026
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|03.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|5 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 5
|03.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0 ДВ
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|15.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|23.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Севилья
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|7
|8
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Атлетик Б
|6
|8
|11
|Реал Сосьедад
|6
|7
|12
|Расинг
|6
|7
|13
|Эспаньол
|7
|7
|14
|Вильярреал
|6
|5
|15
|Леванте
|5
|5
|16
|Хетафе
|6
|5
|17
|Эльче
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Малага
|6
|3