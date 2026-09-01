Депортиво - Бетис 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво - Бетис, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Лео Роман
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|23
|зщ
|Химо
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|19
|пз
|Луисми Крус
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|6
|пз
|Марк Касадо
|21
|пз
|Марио Сориано
|32
|нп
|Бил Нсонго
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
|7
|нп
|Антони
|Антонио Идальго Морилья
|Мануэль Пеллегрини
|12.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 1
|16.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|08.03.2017
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|21.12.2016
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 1
|30.11.2016
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 0
|26.08.2016
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|14.02.2016
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|24.09.2015
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 2
|30.04.2013
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|02.12.2012
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Севилья
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|7
|8
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Атлетик Б
|6
|8
|11
|Реал Сосьедад
|6
|7
|12
|Расинг
|6
|7
|13
|Эспаньол
|7
|7
|14
|Вильярреал
|6
|5
|15
|Леванте
|5
|5
|16
|Хетафе
|6
|5
|17
|Эльче
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Малага
|6
|3