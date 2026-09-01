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Депортиво - Бетис 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания), вместимость: 34611
20 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 7-й тур
Депортиво
Бетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво - Бетис, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Бетис
Севилья
13ИспанияврЛео Роман
20УругвайзщХосе Хименес
23Испаниязщ Химо
4БельгиязщЛукас Нуби
19ИспанияпзЛуисми Крус
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
12ИталияпзДжакомо Квальята
6ИспанияпзМарк Касадо
21ИспанияпзМарио Сориано
32КамеруннпБил Нсонго
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1ИспанияврАльваро Вальес
5ИспаниязщМарк Бартра
2ИспаниязщЭктор Бельерин
4Бразилиязщ Натан
11ИспаниязщФрансиско Гарсия
8ИспанияпзПабло Форнальс
21ИспанияпзМарк Рока
22Испанияпз Иско
10МарокконпАбде Эззалзули
9КолумбиянпКучо Эрнандес
7Бразилиянп Антони
Главные тренеры
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
12.02.2018Испания - Примера23-й турДепортиво0 : 1Бетис
16.09.2017Испания - Примера4-й турБетис2 : 1Депортиво
08.03.2017Испания - Примера21-й турДепортиво1 : 1Бетис
21.12.2016Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчДепортиво3 : 1Бетис
30.11.2016Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчБетис1 : 0Депортиво
26.08.2016Испания - Примера2-й турБетис0 : 0Депортиво
14.02.2016Испания - Примера24-й турДепортиво2 : 2Бетис
24.09.2015Испания - Примера5-й турБетис1 : 2Депортиво
30.04.2013Испания - Примера33-й турБетис1 : 1Депортиво
02.12.2012Испания - Примера14-й турДепортиво2 : 3Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Бетис615
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
4
Лига чемпионов
Атлетико М613
5
Лига Европы
Севилья613
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано78
9 Осасуна78
10 Атлетик Б68
11 Реал Сосьедад67
12 Расинг67
13 Эспаньол77
14 Вильярреал65
15 Леванте55
16 Хетафе65
17 Эльче75
18
Зона вылета
Сельта64
19
Зона вылета
Валенсия64
20
Зона вылета
Малага63
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Депортиво
0%
Ничья
0%
Бетис
100%

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