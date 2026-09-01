Фиорентина - Наполи 20 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Наполи, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|43
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|6
|зщ
|Лука Раньери
|33
|зщ
|Виери
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|27
|пз
|Шер Ндур
|14
|пз
|Артюр Атта
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
|23
|нп
|Бету
|25
|нп
|Альё Нжие
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|6
|пз
|Билли Гилмор
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|70
|нп
|Ноа Ланг
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
|Массимилиано Аллегри
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|18.01.2024
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Лацио
|4
|10
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|8
|7
|Сассуоло
|5
|7
|8
|Ювентус
|4
|7
|9
|Фрозиноне
|4
|7
|10
|Наполи
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|6
|12
|Лечче
|4
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Монца
|5
|4
|16
|Фиорентина
|4
|3
|17
|Болонья
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0