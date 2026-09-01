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Фиорентина - Наполи 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
20 Сентября 2026 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Фиорентина
Наполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Наполи, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
43ИспанияврДавид де Хеа
20ИспаниязщАлехандро Хименес
6ИталиязщЛука Раньери
33Бразилиязщ Виери
5ХорватиязщМарин Понграчич
44ИталияпзНиколо Фаджоли
27ИталияпзШер Ндур
14ФранцияпзАртюр Атта
30АргентинанпФранко Мастантуоно
23Гвинея-Бисаунп Бету
25ШвециянпАльё Нжие
32СербияврВаня Милинкович-Савич
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
16ИспаниязщРафа Марин
17УругвайзщМатиас Оливера
6ШотландияпзБилли Гилмор
68СловакияпзСтанислав Лоботка
11БельгияпзКевин Де Брёйне
21ИталиянпМаттео Политано
19ДаниянпРасмус Хойлунд
70НидерландынпНоа Ланг
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияПаоло Ваноли
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
31.01.2026Италия — Серия А23-й турНаполи2 : 1Фиорентина
13.09.2025Италия — Серия А3-й турФиорентина1 : 3Наполи
09.03.2025Италия — Серия А28-й турНаполи2 : 1Фиорентина
04.01.2025Италия — Серия А19-й турФиорентина0 : 3Наполи
17.05.2024Италия - Серия А37-й турФиорентина2 : 2Наполи
18.01.2024Суперкубок Италии1/2 финалаНаполи3 : 0Фиорентина
08.10.2023Италия - Серия А8-й турНаполи1 : 3Фиорентина
07.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турНаполи1 : 0Фиорентина
28.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турФиорентина0 : 0Наполи
10.04.2022Италия - Серия А32-й турНаполи2 : 3Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Кальяри512
4
Лига чемпионов
Комо410
5
Лига Европы
Лацио410
6
Лига конференций
Милан48
7 Сассуоло57
8 Ювентус47
9 Фрозиноне47
10 Наполи46
11 Аталанта46
12 Лечче46
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Монца54
16 Фиорентина43
17 Болонья52
18
Зона вылета
Парма41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фиорентина
0%
Ничья
0%
Наполи
0%

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