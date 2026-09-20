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Парма - Дженоа 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
20 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Парма
Дженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Дженоа, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Дженоа
Генуя
40ИталияврЭдоардо Корви
34БразилиязщДиего Карлос
37АргентиназщМарьяно Тройло
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
27ШвейцариязщСаша Бричги
14ИталиязщЭмануэле Валери
16БельгияпзМандела Кейта
80ИталияпзДжованни Фаббьян
10ИспанияпзАдриан Бернабе
76ИталиянпСимоне Лонтани
9АргентинанпДавид Ромеро
1НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
5НорвегиязщЛео Эстигор
2АлбаниязщМарио Митай
3НидерландызщКингсли Эхизибуэ
32ДанияпзМортен Френнруп
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
97ШвейцарияпзДжибриль Соу
8ИталияпзТоммазо Бальданци
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
18.01.2026Италия — Серия А21-й турПарма0 : 0Дженоа
19.10.2025Италия — Серия А7-й турДженоа0 : 0Парма
12.01.2025Италия — Серия А20-й турДженоа1 : 0Парма
04.11.2024Италия — Серия А11-й турПарма0 : 1Дженоа
05.02.2023Италия - Серия BСерия В. 23-й турПарма2 : 0Дженоа
03.09.2022Италия - Серия BСерия В. 4-й турДженоа3 : 3Парма
19.03.2021Италия - Серия А28-й турПарма1 : 2Дженоа
30.11.2020Италия - Серия А9-й турДженоа1 : 2Парма
23.06.2020Италия - Серия А27-й турДженоа1 : 4Парма
20.10.2019Италия - Серия А8-й турПарма5 : 1Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Кальяри512
4
Лига чемпионов
Комо410
5
Лига Европы
Лацио410
6
Лига конференций
Милан48
7 Сассуоло57
8 Ювентус47
9 Фрозиноне47
10 Наполи46
11 Аталанта46
12 Лечче46
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Монца54
16 Фиорентина43
17 Болонья52
18
Зона вылета
Парма41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Парма
0%
Ничья
0%
Дженоа
0%

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