Парма - Дженоа 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Дженоа, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|34
|зщ
|Диего Карлос
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|76
|нп
|Симоне Лонтани
|9
|нп
|Давид Ромеро
|1
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|2
|зщ
|Марио Митай
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|97
|пз
|Джибриль Соу
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|Карлос Куэста
|Даниэле Де Росси
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 23-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 4-й тур
|3 : 3
|19.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|30.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Лацио
|4
|10
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|8
|7
|Сассуоло
|5
|7
|8
|Ювентус
|4
|7
|9
|Фрозиноне
|4
|7
|10
|Наполи
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|6
|12
|Лечче
|4
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Монца
|5
|4
|16
|Фиорентина
|4
|3
|17
|Болонья
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0