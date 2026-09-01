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Шальке-04 - Эльферсберг 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
20 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Шальке-04
Эльферсберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Эльферсберг, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
1ГерманияврЛорис Кариус
5ГерманиязщТимо Беккер
25Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
4ТурциязщХасан Куручай
8ГерманиязщРобин Госенс
29КамерунпзЭрик Жуниор Эбимбе
23ГерманияпзСуфьян Эль-Фаузи
13ЯпонияпзСатоси Танака
20АвстрияпзЧуквубуйке Адаму
19ТурциянпКенан Караман
24АлжирнпАдиль Аушиш
20АвстрияврНиколас Криштоф
30ГерманиязщЯн Гиамера
19ГерманиязщЛукас Пинкерт
31ГерманиязщМаксимилиан Рор
21ГерманиязщЛассе Гюнтер
43ГерманияпзФеликс Кайдел
8ПольшапзЛукаш Поремба
25БолгарияпзЛукас Петков
10ГерманияпзНоа Дарвих
7ГерманияпзМорис Краттенмахер
42ФранциянпДавид Моква
Главные тренеры
АвстрияМирон Муслич
История личных встреч
12.04.2026Германия — Вторая Бундеслига29-й турЭльферсберг1 : 2Шальке-04
08.11.2025Германия — Вторая Бундеслига12-й турШальке-041 : 0Эльферсберг
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й турШальке-041 : 2Эльферсберг
20.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й турЭльферсберг1 : 4Шальке-04
19.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й турЭльферсберг1 : 1Шальке-04
10.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турШальке-041 : 2Эльферсберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария410
2
Лига чемпионов
Фрайбург410
3
Лига чемпионов
Боруссия Д39
4
Лига чемпионов
Аугсбург47
5
Лига Европы
Майнц47
6
Лига конференций
Вердер47
7 РБ Лейпциг36
8 Эльферсберг36
9 Айнтрахт Ф45
10 Байер34
11 Шальке-0434
12 Кёльн44
13 Хоффенхайм33
14 Штутгарт33
15 Гамбург43
16
Стыковая зона
Падерборн 0731
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Шальке-04
100%
Ничья
0%
Эльферсберг
0%

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