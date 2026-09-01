Шальке-04 - Эльферсберг 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Эльферсберг, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лорис Кариус
|5
|зщ
|Тимо Беккер
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|8
|зщ
|Робин Госенс
|29
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|13
|пз
|Сатоси Танака
|20
|пз
|Чуквубуйке Адаму
|19
|нп
|Кенан Караман
|24
|нп
|Адиль Аушиш
|20
|вр
|Николас Криштоф
|30
|зщ
|Ян Гиамера
|19
|зщ
|Лукас Пинкерт
|31
|зщ
|Максимилиан Рор
|21
|зщ
|Лассе Гюнтер
|43
|пз
|Феликс Кайдел
|8
|пз
|Лукаш Поремба
|25
|пз
|Лукас Петков
|10
|пз
|Ноа Дарвих
|7
|пз
|Морис Краттенмахер
|42
|нп
|Давид Моква
|Мирон Муслич
|12.04.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Майнц
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Вердер
|4
|7
|7
|РБ Лейпциг
|3
|6
|8
|Эльферсберг
|3
|6
|9
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|10
|Байер
|3
|4
|11
|Шальке-04
|3
|4
|12
|Кёльн
|4
|4
|13
|Хоффенхайм
|3
|3
|14
|Штутгарт
|3
|3
|15
|Гамбург
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0