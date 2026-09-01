Санта-Клара - Брага 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Брага, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукас
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|4
|зщ
|Педру Пашеку
|21
|зщ
|Emanuel Moreira
|5
|зщ
|Гильерме Ромао
|20
|пз
|Тьягу Рибейру
|6
|пз
|Педру Феррейра
|8
|пз
|Jose Tavares
|9
|пз
|Гонсало Пасьенса
|10
|пз
|Brenner
|70
|нп
|Vinicius
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|44
|зщ
|Адриан Байрами
|2
|пз
|Виктор Гомес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|77
|пз
|Габри Мартинес
|21
|пз
|Рикарду Орта
|19
|нп
|Йонас Винд
|10
|нп
|Пау Виктор
|Карлос Висенс
|26.04.2026
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|5 : 3
|05.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 4
|28.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|6 : 0
|26.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|14
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|6
|14
| 5
Лига конференций
|Эштрела
|6
|10
|6
|Арока
|6
|10
|7
|Брага
|5
|10
|8
|Академику
|6
|8
|9
|Маритиму
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|8
|11
|Фамаликан
|7
|7
|12
|Морейренсе
|6
|7
|13
|Алверка
|6
|5
|14
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|15
|Риу Аве
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1