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Санта-Клара - Брага 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
20 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Санта-Клара
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Брага, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Брага
Брага
1 Бразилия вр Лукас
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
4 Португалия зщ Педру Пашеку
21 Португалия зщ Emanuel Moreira
5 Бразилия зщ Гильерме Ромао
20 Португалия пз Тьягу Рибейру
6 Португалия пз Педру Феррейра
8 Кабо-Верде пз Jose Tavares
9 Португалия пз Гонсало Пасьенса
10 Бразилия пз Brenner
70 Бразилия нп Vinicius
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
6 Бразилия зщ Витор Карвальо
44 Албания зщ Адриан Байрами
2 Испания пз Виктор Гомес
8 Португалия пз Жоау Моутинью
34 Турция пз Демир Тыкназ
77 Испания пз Габри Мартинес
21 Португалия пз Рикарду Орта
19 Дания нп Йонас Винд
10 Испания нп Пау Виктор
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
26.04.2026 Португалия — Примейра 31-й тур Санта-Клара2 : 1Брага
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Брага1 : 0Санта-Клара
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Брага1 : 1Санта-Клара
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 2Брага
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Брага5 : 3Санта-Клара
05.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 4Брага
28.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Брага0 : 0Санта-Клара
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Брага6 : 0Санта-Клара
26.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 1Брага
14.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Санта-Клара0 : 1Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика616
3
Лига чемпионов
Спортинг614
4
Лига Европы
Санта-Клара614
5
Лига конференций
Эштрела610
6 Арока610
7 Брага510
8 Академику68
9 Маритиму78
10 Жил Висенте68
11 Фамаликан77
12 Морейренсе67
13 Алверка65
14 Витория Гимарайнш64
15 Риу Аве64
16
Стыковая зона
Насьонал74
17
Зона вылета
Эшторил62
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Санта-Клара
0%
Ничья
0%
Брага
0%

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