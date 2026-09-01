Твенте - ПСВ Эйндховен 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПСВ Эйндховен, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Дауда Вайдман
|10
|пз
|Юнес Таха
|7
|нп
|Марко Пьяца
|27
|нп
|Сондре Эрьясетер
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|20
|пз
|Гус Тиль
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|24
|пз
|Кодаи Сано
|5
|пз
|Иван Перишич
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|Джон ван ден Бром
|Петер Бош
|17.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|5 : 1
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 2
|24.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 3
|06.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|6 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|17.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 3
|26.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|03.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|6
|14
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|7
|11
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|10
|8
|Фортуна
|6
|10
|9
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|10
|НЕК Неймеген
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|6
|12
|Спарта
|6
|5
|13
|Телстар
|6
|5
|14
|Утрехт
|6
|5
|15
|Камбюр
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|7
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|6
|2