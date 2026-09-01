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Твенте - ПСВ Эйндховен 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
20 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Твенте
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПСВ Эйндховен, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
4 Нидерланды зщ Руд Нейстад
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
8 Франция пз Дауда Вайдман
10 Марокко пз Юнес Таха
7 Хорватия нп Марко Пьяца
27 Норвегия нп Сондре Эрьясетер
9 Нидерланды нп Ваут Вегорст
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
2 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
4 Кюрасао зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
20 Нидерланды пз Гус Тиль
10 Австрия пз Пауль Ваннер
24 Япония пз Кодаи Сано
5 Хорватия пз Иван Перишич
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
9 США нп Рикардо Пепи
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
17.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1Твенте
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте0 : 2ПСВ Эйндховен
24.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Твенте1 : 3ПСВ Эйндховен
06.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1Твенте
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Твенте
17.01.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПСВ Эйндховен3 : 1Твенте
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Твенте0 : 3ПСВ Эйндховен
26.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Твенте
03.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Твенте2 : 1ПСВ Эйндховен
02.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Твенте3 : 3ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен616
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Лига Европы
Фейеноорд614
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте613
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген711
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор610
8 Фортуна610
9 Гоу Эхед Иглс69
10 НЕК Неймеген67
11 Херенвен66
12 Спарта65
13 Телстар65
14 Утрехт65
15 Камбюр75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Твенте
0%
Ничья
0%
ПСВ Эйндховен
0%

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