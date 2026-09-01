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АЗ Алкмар - Телстар 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
20 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Телстар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Телстар, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Телстар
Велзен
История личных встреч
04.03.2026 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар2 : 1Телстар
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Телстар0 : 1АЗ Алкмар
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур АЗ Алкмар2 : 1Телстар
29.10.2015 Кубок Нидерландов 3-й раунд Телстар0 : 1АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен616
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Лига Европы
Фейеноорд614
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте613
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген711
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор610
8 Фортуна610
9 Гоу Эхед Иглс69
10 НЕК Неймеген67
11 Херенвен66
12 Спарта65
13 Телстар65
14 Утрехт65
15 Камбюр75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АЗ Алкмар
0%
Ничья
0%
Телстар
0%

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