АЗ Алкмар - Телстар 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Телстар, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|04.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|29.10.2015
|Кубок Нидерландов
|3-й раунд
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|6
|14
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|7
|11
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|10
|8
|Фортуна
|6
|10
|9
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|10
|НЕК Неймеген
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|6
|12
|Спарта
|6
|5
|13
|Телстар
|6
|5
|14
|Утрехт
|6
|5
|15
|Камбюр
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|7
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|6
|2