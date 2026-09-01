Витебск - Торпедо-БелАЗ 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|17.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 0
|14.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|18.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
|17.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|22
|45
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|21
|44
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|20
|40
|4
|Неман
|22
|37
|5
|Динамо-Брест
|22
|37
|6
|Гомель
|22
|36
|7
|Минск
|23
|34
|8
|Витебск
|22
|33
|9
|Торпедо-БелАЗ
|21
|27
|10
|Славия-Мозырь
|22
|25
|11
|Барановичи
|22
|25
|12
|Арсенал Дз
|23
|23
|13
|Белшина
|22
|21
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|16
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|23
|14