Гремио - Палмейрас 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гремио - Палмейрас, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|Луиш Каштру
|Луиш Каштру
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|Абел Феррейра
|03.04.2026
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|9-й тур
|2 : 1
|26.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|27.07.2025
|Бразилия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|05.07.2024
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|2 : 2
|22.09.2023
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|11.05.2023
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|4 : 1
|31.10.2021
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|08.07.2021
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|27
|57
|2
|Палмейрас
|27
|56
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|46
|4
|Баия
|27
|46
|5
|Флуминенсе
|27
|45
|6
|Крузейро
|27
|42
|7
|Атлетико Минейро
|26
|39
|8
|Коритиба
|27
|38
|9
|Ред Булл Брагантино
|26
|36
|10
|Сантос
|26
|35
|11
|Ботафого
|27
|35
|12
|Сан-Паулу
|26
|33
|13
|Витория
|27
|33
|14
|Коринтианс
|27
|32
|15
|Мирасол
|27
|29
|16
|Гремио
|27
|28
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|26
|28
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|27
|28
| 19
Зона вылета
|Ремо
|27
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|26
|17