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Гремио - Палмейрас 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 28-й тур
Гремио
Палмейрас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гремио - Палмейрас, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гремио
Порту-Алегри
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
Бразилия Мано Менезес
Португалия Луиш Каштру
Португалия Луиш Каштру
Португалия Луиш Каштру
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
03.04.2026 Бразилия — Серия А 9-й тур Палмейрас2 : 1Гремио
26.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур Гремио3 : 2Палмейрас
27.07.2025 Бразилия — Серия А 17-й тур Палмейрас1 : 0Гремио
09.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур Палмейрас1 : 0Гремио
05.07.2024 Бразилия - Серия А 14-й тур Гремио2 : 2Палмейрас
22.09.2023 Бразилия - Серия А 24-й тур Гремио1 : 0Палмейрас
11.05.2023 Бразилия - Серия А 5-й тур Палмейрас4 : 1Гремио
31.10.2021 Бразилия - Серия А 29-й тур Гремио1 : 3Палмейрас
08.07.2021 Бразилия - Серия А 10-й тур Палмейрас2 : 0Гремио
16.01.2021 Бразилия - Серия А 30-й тур Палмейрас1 : 1Гремио
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2757
2 Палмейрас2756
3 Атлетико Паранаэнсе2746
4 Баия2746
5 Флуминенсе2745
6 Крузейро2742
7 Атлетико Минейро2639
8 Коритиба2738
9 Ред Булл Брагантино2636
10 Сантос2635
11 Ботафого2735
12 Сан-Паулу2633
13 Витория2733
14 Коринтианс2732
15 Мирасол2729
16 Гремио2728
17
Зона вылета
Васко да Гама2628
18
Зона вылета
Интернасьонал2728
19
Зона вылета
Ремо2723
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2617
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гремио
0%
Ничья
0%
Палмейрас
0%

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