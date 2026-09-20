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Пяст - Погонь 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2026 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Пяст
Погонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Погонь, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Погонь
Щецин
История личных встреч
13.04.2026 Польша — Экстракласса 28-й тур Пяст0 : 2Погонь
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Погонь2 : 1Пяст
13.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Пяст2 : 1Погонь
06.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Погонь1 : 0Пяст
20.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Погонь0 : 2Пяст
20.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Пяст0 : 0Погонь
29.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Пяст0 : 0Погонь
15.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Погонь1 : 1Пяст
05.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Пяст0 : 2Погонь
08.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Погонь1 : 0Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З821
2
Лига чемпионов
Висла Кр917
3
Лига Европы
Легия816
4
Лига конференций
Лех П716
5 Заглембе Л815
6 Корона915
7 Пяст813
8 Погонь712
9 ГКС Катовице812
10 Ягеллония712
11 Видзев99
12 Висла Плоцк78
13 Радомяк88
14 Краковия98
15 Шлёнск96
16
Зона вылета
Вечиста Краков85
17
Зона вылета
Мотор85
18
Зона вылета
Ракув93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Пяст
0%
Ничья
0%
Погонь
0%

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