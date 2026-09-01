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Ягеллония - Легия 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
20 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Ягеллония
Легия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Легия, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Легия
Варшава
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Польша Марек Папшун
История личных встреч
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Ягеллония2 : 2Легия
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Легия0 : 0Ягеллония
13.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Легия0 : 1Ягеллония
06.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Ягеллония1 : 1Легия
07.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Легия1 : 1Ягеллония
01.10.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Ягеллония2 : 0Легия
12.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Легия5 : 1Ягеллония
29.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Ягеллония2 : 5Легия
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Ягеллония2 : 2Легия
28.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Легия1 : 0Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З821
2
Лига чемпионов
Висла Кр917
3
Лига Европы
Легия816
4
Лига конференций
Лех П716
5 Заглембе Л815
6 Корона915
7 Пяст813
8 Погонь712
9 ГКС Катовице812
10 Ягеллония712
11 Видзев99
12 Висла Плоцк78
13 Радомяк88
14 Краковия98
15 Шлёнск96
16
Зона вылета
Вечиста Краков85
17
Зона вылета
Мотор85
18
Зона вылета
Ракув93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ягеллония
0%
Ничья
0%
Легия
0%

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