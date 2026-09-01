Ягеллония - Легия 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Легия, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Семенец
|Марек Папшун
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 2
|24.09.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|13.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|2 : 0
|12.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|5 : 1
|29.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|2 : 5
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|2 : 2
|28.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Висла Кр
|9
|17
| 3
Лига Европы
|Легия
|8
|16
| 4
Лига конференций
|Лех П
|7
|16
|5
|Заглембе Л
|8
|15
|6
|Корона
|9
|15
|7
|Пяст
|8
|13
|8
|Погонь
|7
|12
|9
|ГКС Катовице
|8
|12
|10
|Ягеллония
|7
|12
|11
|Видзев
|9
|9
|12
|Висла Плоцк
|7
|8
|13
|Радомяк
|8
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Шлёнск
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Мотор
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ракув
|9
|3