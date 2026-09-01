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Лех П - Радомяк 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
20 Сентября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Лех П
Радомяк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Радомяк, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Радомяк
Радом
История личных встреч
16.05.2026 Польша — Экстракласса 33-й тур Радомяк1 : 3Лех П
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Лех П4 : 1Радомяк
27.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Радомяк2 : 2Лех П
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Лех П2 : 1Радомяк
16.12.2023 Польша - Экстракласса 19-й тур Радомяк2 : 2Лех П
30.07.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Лех П2 : 0Радомяк
24.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Радомяк1 : 1Лех П
09.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Лех П1 : 0Радомяк
11.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Радомяк2 : 1Лех П
23.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Лех П0 : 0Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З821
2
Лига чемпионов
Висла Кр917
3
Лига Европы
Легия816
4
Лига конференций
Лех П716
5 Заглембе Л815
6 Корона915
7 Пяст813
8 Погонь712
9 ГКС Катовице812
10 Ягеллония712
11 Видзев99
12 Висла Плоцк78
13 Радомяк88
14 Краковия98
15 Шлёнск96
16
Зона вылета
Вечиста Краков85
17
Зона вылета
Мотор85
18
Зона вылета
Ракув93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лех
0%
Ничья
0%
Радомяк
0%

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