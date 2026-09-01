Лех П - Радомяк 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Радомяк, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16.05.2026
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|4 : 1
|27.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|2 : 2
|26.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Польша - Экстракласса
|19-й тур
|2 : 2
|30.07.2023
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|2 : 0
|24.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 0
|11.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|2 : 1
|23.07.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Висла Кр
|9
|17
| 3
Лига Европы
|Легия
|8
|16
| 4
Лига конференций
|Лех П
|7
|16
|5
|Заглембе Л
|8
|15
|6
|Корона
|9
|15
|7
|Пяст
|8
|13
|8
|Погонь
|7
|12
|9
|ГКС Катовице
|8
|12
|10
|Ягеллония
|7
|12
|11
|Видзев
|9
|9
|12
|Висла Плоцк
|7
|8
|13
|Радомяк
|8
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Шлёнск
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Мотор
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ракув
|9
|3