Карпаты - Верес 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Верес, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франсиско Фернандес
|17.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|03.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|09.12.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 19-й тур
|2 : 2
|10.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 8-й тур
|1 : 6
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|7
|18
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|6
|15
| 3
Лига конференций
|Карпаты
|6
|13
|4
|Динамо К
|6
|13
|5
|Металлист 1925
|6
|12
|6
|ЛНЗ Черкассы
|6
|8
|7
|Эпицентр
|7
|8
|8
|Заря
|7
|8
|9
|Левый Берег
|6
|7
|10
|Буковина
|7
|7
|11
|Черноморец
|6
|5
|12
|Верес
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Кривбасс
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|7
|4
| 15
Зона вылета
|Колос
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|5
|2