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Карпаты - Верес 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
20 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Карпаты
Верес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Верес, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
Верес
Ровно
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Фернандес
История личных встреч
17.05.2026Украина — Премьер-лига29-й турКарпаты2 : 0Верес
29.11.2025Украина — Премьер-лига14-й турВерес0 : 0Карпаты
07.12.2024Украина — Премьер-лига16-й турКарпаты5 : 0Верес
03.08.2024Украина — Премьер-лига1-й турВерес0 : 0Карпаты
09.12.2017Украина - Премьер-лигаПремьер-лига. 19-й турВерес2 : 2Карпаты
10.09.2017Украина - Премьер-лигаПремьер-лига. 8-й турКарпаты1 : 6Верес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье718
2
Лига конференций
Шахтёр615
3
Лига конференций
Карпаты613
4 Динамо К613
5 Металлист 1925612
6 ЛНЗ Черкассы68
7 Эпицентр78
8 Заря78
9 Левый Берег67
10 Буковина77
11 Черноморец65
12 Верес55
13
Стыковая зона
Кривбасс65
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар74
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Карпаты
0%
Ничья
0%
Верес
0%

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