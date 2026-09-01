Шахтёр - ЛНЗ Черкассы 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Арда Туран
|13.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|11.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 4
|06.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|21.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|7
|18
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|6
|15
| 3
Лига конференций
|Карпаты
|6
|13
|4
|Динамо К
|6
|13
|5
|Металлист 1925
|6
|12
|6
|ЛНЗ Черкассы
|6
|8
|7
|Эпицентр
|7
|8
|8
|Заря
|7
|8
|9
|Левый Берег
|6
|7
|10
|Буковина
|7
|7
|11
|Черноморец
|6
|5
|12
|Верес
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Кривбасс
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|7
|4
| 15
Зона вылета
|Колос
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|5
|2