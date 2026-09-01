00:05 ()
Расписание матчей
Суббота 19 сентября
Воскресенье 20 сентября
Свернуть список

Шахтёр - ЛНЗ Черкассы 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
20 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Шахтёр
ЛНЗ Черкассы

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
История личных встреч
13.04.2026Украина — Премьер-лига23-й турЛНЗ Черкассы2 : 2Шахтёр
05.10.2025Украина — Премьер-лига8-й турШахтёр1 : 4ЛНЗ Черкассы
11.04.2025Украина — Премьер-лига24-й турЛНЗ Черкассы1 : 4Шахтёр
06.10.2024Украина — Премьер-лига9-й турШахтёр5 : 1ЛНЗ Черкассы
27.04.2024Украина - Премьер-лига26-й турЛНЗ Черкассы0 : 3Шахтёр
21.10.2023Украина - Премьер-лига11-й турШахтёр3 : 0ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье718
2
Лига конференций
Шахтёр615
3
Лига конференций
Карпаты613
4 Динамо К613
5 Металлист 1925612
6 ЛНЗ Черкассы68
7 Эпицентр78
8 Заря78
9 Левый Берег67
10 Буковина77
11 Черноморец65
12 Верес55
13
Стыковая зона
Кривбасс65
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар74
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Шахтёр
0%
Ничья
0%
ЛНЗ Черкассы
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close